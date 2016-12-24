В Саранске прошло обсуждение строительства трёх жилых домов по улице Победы

В Администрации Пролетарского района 1 декабря состоялось обсуждение строительства трёх жилых домов по улице Победы. Во встрече с жителями приняли участие врио Главы Саранска Илья Соколов, руководители профильных структурных подразделений Администрации города, ресурсоснабжающих организаций и представители компании-застройщика.

В начале обсуждений Илья Соколов обозначил основную цель встречи – урегулировать все вопросы, снять недопонимание.

«Прошу всех настроиться на конструктивный диалог, вместе сегодня нам предстоит поработать, чтобы территория, которую мы будем обсуждать, отвечала всем потребностям жителей и была комфортной. В интернете «ходит» разная информация, много среди нее и недостоверной. Например, такая, что вся аллея планируется к застройке. Это неправда. Месяц назад мной подписан соответствующий документ, которым изменяются виды разрешенного использования оставшихся сформированных девяти земельных участков – от улицы Металлургов до участков, где будет вестись строительство трёх многоквартирных домов. Вид использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» изменён на «Земельные участки (территории) общего пользования». Эту территорию мы сможем только благоустроить, никакой жилой застройки она не подразумевает», ­­– сказал Илья Соколов.

Представитель застройщика рассказал, что проектом, который прошел государственную экспертизу, предусмотрено не только строительство домов, но и благоустройство прилегающей к ним территории: обустройство детских игровых и спортивных площадок, устройство парковок и сетей наружного освещения. К строящимся домам будут проложены новые сети водоснабжения и канализования, врезка в коммуникации рядом расположенных многоквартирных домов производиться не будет.

Кроме этого, застройщик берёт на себя обязательство благоустроить территорию по улице Победы (от улицы Эркая (незастроенный участок) до улицы Металлургов) как рекреационную зону за собственные средства, Администрация города направлять средства из городского бюджета на эти цели не будет. На этой территории планируется разместить как универсальные спортивные площадки, так и площадку для выгула собак, проложить тротуары, установить наружное освещение. В зимнее время здесь возможно проведение массовых мероприятий, а также обустройство катка.

С трёх площадок, где будет вестись строительство домов, под удаление подпадают 79 деревьев. Однако вместо них после завершения строительных работ на дворовых территориях будет высажено 1 390 кустарников и 160 деревьев. Представитель компании-застройщика заверил, что благоустройство аллеи вырубку деревьев не предусматривает. Напротив, существующие насаждения будут дополнены: здесь высадят более 600 деревьев, более 2 000 кустарников, будет посеяна газонная трава. После завершения благоустройства содержать ее будут за счет городского бюджета.

С учётом построенных трёх многоквартирных домов на улице Победы, существующие образовательные учреждения, в том числе дошкольные, смогут принять детей. Проектная мощность близлежащих детских садов и школ позволяет это сделать. В непосредственной близости к улице Победы расположено 4 детских сада (общее количество свободных мест для приема детей в 2023 г. - 270), 3 школы (свободных мест для зачисления - 450).

Каждый житель, пришедший на встречу, мог высказать свое мнение, были выслушаны все стороны. В течение почти трёх часов бурно обсуждались вопросы о расположении парковок, выезде из этого района, транспортной доступности, об озеленении. Один из жителей высказал пожелание рассмотреть возможность строительства подземного или надземного перехода к ЖК «Ветеран». Представитель застройщика сообщил, что не против этого, однако такое решение требует проработки. Было также высказано предложение об установке гасителей скоростного режима на проезжей части в районе трёх строящихся домов.

По инициативе Ильи Соколова создана рабочая группа, в которую вошли представители всех сторон: жителей, застройщика, специалисты по развитию городской среды и Администрации города. При таком тесном взаимодействии будут проработаны все вопросы, прозвучавшие на встрече, и найдено компромиссное решение.

«Город должен развиваться. Строительство жилья, коммерческих и промышленных объектов – это неотъемлемая часть развития города. Каждый объект должен отвечать современным требованиям, и что самое главное – всем нормам и требованиям действующего законодательства, градостроительным документам планирования. Я инициировал эту встречу, чтобы скорректировать принятое решение, чтобы были рассмотрены вопросы, которые не решены существующим проектом», – подчеркнул Илья Соколов. Он поддержал предложение жителей, чтобы проекты размещения домов были рассмотрены на градостроительном совете Саранска.