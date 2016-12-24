Артём Здунов и Дамир Фаттахов встретились с молодежным активом республики

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Глава Мордовии посетил первый в республике офис нового формата Сбера
Глава Мордовии Артём Здунов и заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Дамир Фаттахов 1 декабря встретились с молодежным активом республики.
Встреча прошла в формате круглого стола на университетской площадке «Точка кипения». Участники обсудили вопросы продвижения креативных молодежных инициатив и наметили пути взаимодействия.
«Мы начали системно заниматься вопросами молодежной политики, и это очень важно, - подчеркнул Глава Мордовии. – Делегация Росмолодежи, которая приехала к нам в республику, поможет нам перенастроить эту работу, придать ей новый импульс, потому что молодежь – это наш приоритет».
Артём Здунов отметил направления, где творческие молодежные сообщества могут активно развиваться: это городская среда, дизайн, народные промыслы и многое другое.
«Мы начали работу по развитию народных промыслов, возродили региональный художественно-экспертный совет, и сейчас стараемся заручиться поддержкой на федеральном уровне, потому что пока по народно-художественным промыслам мы отключены от федерального финансирования. Если мы его получим, это даст возможность запустить новые механизмы развития территорий», - сказал Глава Мордовии.
Дамир Фаттахов отметил, что совместная работа республики и Росмолодёжи должна решать главную задачу: создавать среду, привлекательную для молодых людей. «Важно понимать, что нужно сделать, чтобы молодежи было интересно здесь жить. А среда зависит от творческих людей, способных генерировать идеи и продвигать их для воплощения в жизнь. И именно креативные люди и сообщества формируют эту среду», - сказал он.
Исполняющий обязанности ректора Мордовского госуниверситета Дмитрий Глушко отметил: «Очень важно и нужно на нашей дискуссионной площадке – в «Точке кипения» - встречаться с такими активными молодыми людьми. Я сейчас знакомлюсь с университетом, в том числе изучаю предложения студенческого актива. Наш вуз готов к совместной работе по различным молодежным проектам».
Как выяснилось, интересных проектов много, их обсудили очень подробно. Член экспертного клуба «Моя Мордовия» Геннадий Бутарев рассказал, как идет работа по созданию арт-кластера на базе комплекса зданий на улице Мокшанской в Саранске, где до революции размещались казенные винные склады.
Свои предложения по развитию конкурентной молодежной среды высказал основатель системы детских образовательных лагерей «Logo polis» Андрей Келейников.
Учитель мордовского языка школы № 26 г. Саранска Александр Данильчев рассказал, какие проекты в сфере национальных языков и культуры могут быть востребованы у молодежи.
Директор компании «Байтекс» Дмитрий Карасёв поделился планами по созданию экодеревни для IT-сферы и идеями по развитию киберспорта - эта индустрия сейчас динамично развивается и может привлечь дополнительные инвестиции, турпоток, квалифицированных специалистов.
Подводя итоги встречи, Дамир Фаттахов отметил: все представленные участниками проекты и предложения показывают, что молодежные сообщества республики горят желанием быть вовлеченными в работу, предлагать свои решения многих проблем.
И этот потенциал, как подчеркнул Артём Здунов, обязательно будет востребован.
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Глава Мордовии посетил первый в республике офис нового формата Сбера
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