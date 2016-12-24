Саранский «биржевой спекулянт» заявил в полиции о мошенничестве на 763 тысячи рублей

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Непонятно, как жители Мордовии ухитряются отыскать в интернете какие-то сомнительные брокерские конторы, когда на рынке полно именитых и благонадежных, но желание рискнуть своими деньгами охватывает все больше наших земляков. Один из них, как сообщает МВД по РМ, пришел в полицию с заявлением, что неизвестные обманом завладели принадлежащими ему денежными средствами.
Мужчина рассказал, что захотел попытать счастья в спекуляциях на бирже, и пройдя по какой-то левой ссылке в интернете, вышел на представителя брокерской компании. Эксперт фондового рынка пообещал свое содействие в получении прибыли и убедил мужчину в безопасности вложения денежных средств для участия в торгах.
В результате, в период с 30 октября по 20 ноября житель Саранска внес на свой лицевой счет у брокера свыше 763 тысяч рублей. Но когда он вознамерился вывести обратно свой капитал, всякая связь с инвестиционным специалистом оборвалась, каналы коммуникаций оказались заблокированы.
Правоохранительные органы после уточнения всех обстоятельств, очевидно, заведут уголовное дело по статье «Мошенничество», если только доморощенный биржевой спекулянт сам не спустил свои деньги в рискованных сделках.
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