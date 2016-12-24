Подведены итоги проекта «Музейный маршрут. Саранск» - 27 школьников получили награды

Культура

В Музее изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи состоялось вручение наград победителям конкурса, проведенного в рамках проекта «Музейный маршрут. Саранск». Участники соревновались в номинациях «Эссе», «Поэзия», «Видеоролик в Тик-токе». За лучшие работы конкурсанты получили грамоты и призы от организаторов. На мероприятии участники конкурса продемонстрировали свои работы.

Всего 720 ребят из Саранска получили уникальную возможность открыть для себя родной город с новой стороны. Проект реализовался в сентябре – октябре 2021 года.  Для них были организованы бесплатные обзорные экскурсии по Саранску с посещением Музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи. Здесь специально для школьников работали три новые программы: по залам скульптора С.Д. Эрьзи, художника Ф.В. Сычкова и экспозиции декоративно-прикладного искусства.

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