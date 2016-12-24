В Саранске 2 декабря начнет работу выставка «Leviter tangere (слегка прикоснуться)»

Инклюзивная выставка молодого саранского художника Юлии Ивановой «LEVITER TANGERE (слегка прикоснуться)» откроется 2 декабря в 17:00 в пространстве музейного кафе (главное здание Музея им. С.Д. Эрьзи, ул. Коммунистическая, 61).

Сотрудникам и посетителям музея Юлия, выпускница ИНК МГУ им. Н.П. Огарева, хорошо знакома как член Клуба волонтёров МРМИИ, в котором она состоит с 2019 года, активно участвуя в многочисленных мероприятиях.

Широкому зрителю Саранска художник Юлия Иванова стала известна минувшим летом, ярко выступив на фестивале современного искусства «Угория» на стадионе «Мордовия Арена» с арт-объектом «Лишме» (конь).

В творческом багаже Юлии – участие в международных (Великобритания, Испания, Греция, Мексика, Польша), всероссийских (Москва, Орел, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан), городских и внутривузовских конкурсах, а также в выставках различного уровня: студенческих (МГУ им. Н.П. Огарева), городских (МРМИИ им. С.Д. Эрьзи), московских (Центр искусств «Музеон» на Крымской набережной).

В основе выставки LEVITER TANGERE лежит идея вовлечения зрителя в творческое пространство художника. Экспозиция, представленная изначально тремя произведениями Юлии, созданными в ноябре 2021 года, будет дополняться работами, которые посетители выполнят совместно с автором. И, таким образом, из персональной она превратится в коллективную.

Выставка LEVITER TANGERE – для всех и о каждом. Художник дает названия работам на разных языках – русском, испанском, татарском, мордовском, демонстрируя, что искусство не знает границ. Наблюдая за тем, как во многих музеях появляются специальные экспонаты для незрячих людей – тактильные копии – Юлия загорелась идеей сделать доступными для людей с нарушением зрения и оригинальные произведения искусства. Поэтому на экспозиции каждая работа будет доступна посетителю не только для зрительного, но и для тактильного восприятия. Для воплощения замысла Юлия использует нестандартные решения: применяет материалы из повседневного быта человека, продлевая срок их жизни, часто обращается к природе: прикасаясь к произведениям, можно ощутить кофейные зерна, птичьи перья, металлическую бижутерию, кружево и многое другое.

Творчество автора привлекает внимание своим глубоким содержанием, побуждая к размышлениям. Возможно, кто-то узнает в работах себя: проанализирует свои поступки, забудет о прошлых обидах, примет важное решение.