В России начинает свою работу «Горячая линия по социальной газификации»

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Общероссийский Народный фронт совместно с Минэнерго и Минцифры при поддержке Правительства Российской Федерации открывает горячую линию по социальной газификации. Позвонив по номеру 8 (800) 200-34-11, граждане смогут получить актуальную информацию о том, как подать заявку на социальную газификацию, входит ли населенный пункт в программу и какая часть работ по подключению является бесплатной.

По телефону можно получить ответы на вопросы, которые возникают из-за проблем, связанных с газификацией в их населенных пунктах, на конкретных участках и придомовых территориях. Кроме того, граждане смогут рассказать о недостатках в процессе газификации: задержке сроков рассмотрения заявок, стоимости работ внутри границ земельного участка заявителя, тарифах за потребляемый газ, поверке газоиспользующего оборудования. Обращения будут направлены в профильные органы власти. Народный фронт проконтролирует сроки и качество ответов на них.

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