Артём Здунов встретился с депутатом Государственной Думы РФ Василием Пискаревым

Глава Мордовии Артём Здунов 1 декабря провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы Российской Федерации, председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, прибывшим в Мордовию в рамках региональной недели.



Одной из ключевых тем обсуждения стала ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране. Василий Пискарев рассказал о готовящихся к рассмотрению в Госдуме законопроектах о введении дополнительных защитных мер в местах с массовым пребыванием людей и на железнодорожном и авиационном транспорте. В Мордовии, как отметил депутат, эпидемиологическая ситуация намного лучше, чем в других регионах. Этому способствовал ряд своевременно введенных в республике ограничительных мер, включая QR-коды и каникулы для школьников.



«В результате количество госпитализаций уменьшилось в 2,5 раза, - подчеркнул Артём Здунов. – То есть мы видим, что наши решения дали положительный эффект, ограничительные меры работают».



С учетом социальной значимости этих законопроектов Государственная Дума направила обсуждаемые инициативы во все регионы, и к процедуре их рассмотрения нижняя палата парламента вернется с учетом поступивших отзывов и экспертных заключений. Окончательное решение будет принято на основе широкого обсуждения.



Также на встрече рассмотрели вопросы проведения с 1 по 10 декабря декады приемов граждан, объявленной партией «Единая Россия».