В Саранске студент из Египта лишился денег и кроссовок «по милости» криминального гастролера

Любопытное дело передано для рассмотрения в саранский суд. На скамью подсудимых сядет 22-летний парень из Пермского края. Он орудовал в бюджетных гостиницах разных регионов, обкрадывая их постояльцев. В Саранске под его «воровскую руку» попал приехавший на обучение в мордовский университет студент из Египта.

Иностранец ждал заселения в общежитие университета и временно снял «номер» в хостеле по проспекту Ленина. 1 сентября 2019 года он отправился на занятия в университет, а при возвращении в мини-гостиницу обнаружил у себя пропажу 2 тысяч рублей, 500 долларов США, миграционной карты и кроссовок.

Подозрение сразу же пало на одного из постояльцев хостела – в этот день свои «апартаменты» спешно покинул молодой человек. Но его розыски ни к чему не приводили. Как выяснится в дальнейшем, после воровской операции подозреваемый сразу же выехал за пределы Мордовии. Он направился в Белгород, потом в Йошкар-Олу, а затем в Смоленскую область, где также промышлял кражами из мини-гостиниц.

«Кочующего» вора из Пермского края задержали в ноябре 2020 года в Смоленске. По словам молодого человека, в Саранск он приехал, чтобы посмотреть город. Сняв комнату, он увидел кошелек и вещи, принадлежащие его соседу по номеру. Вороватый товарищ взял себе все более-менее ценное, и даже надел кроссовки иностранца, несмотря на то, что они не подходили ему по размеру. После этого он решил быстренько «слинять» из республики. Свою вину в совершенном преступлении парень не отрицает.