3 декабря в Саранске откроется выставка современной скульптуры «Степан Эрьзя и мы - 2»

В Выставочном зале МРМИИ им. С.Д. Эрьзи на улице Советской, 29 с 3 декабря 2021 года по 30 января 2022 года будет работать выставка современной скульптуры «Степан Эрьзя и мы – 2», посвященная 145-летию со дня рождения мастера.

Она является продолжением выставки «Степан Эрьзя и мы», с успехом прошедшей в Москве на Кузнецком мосту в январе 2020 года. Организаторами выставки являются МРМИИ им. С.Д. Эрьзи, секция скульптуры Московского союза художников и Объединение московских скульпторов.

В выставке принимают участие 35 известных российских скульпторов, большей частью московских: Зураб Церетели, Максим Аксенов, Андрей Балашов, Леонид Баранов, Александр Бурганов, Мария Бурганова, Алексей Благовестнов, Евгений Верещагин, Наталья Вяткина, Далгат Далгатов, Галим Далмагомбетов, Владимир Заботкин, Маргарита Камардина, Олег Киевский, Олег Ковригин, Виктор Корнеев, Геннадий Красношлыков, Сергей Малютов, Константин Мамонтов, Андрей Молчановский, Игорь Новиков, Андрей Плиев, Георгий Смирнов, Александр Смирнов-Панфилов, Анатолий Смоленков, Сергей Судаков, Елена Суровцева, Дмитрий Тугаринов, Ольга Хан, Ирина Чирикова, Петр Хохловкин, Рамиль Шерифзянов, Екатерина Яковлева, Иван Черапкин, Николай Филатов.

Среди авторов – как хорошо известные, признанные мастера, так и молодые творцы. Они работают в разных жанрах станковой скульптуры (портрет, многофигурная композиция, декоративные формы), разнятся их композиции – от монолитных объемов до сквозных форм. Стилистический диапазон их работ также велик: от традиций русской реалистической школы до абстрактно-ассоциативных композиций и экспериментов с современными материалами и формами. Все эти непохожие друг на друга произведения объединяет острое восприятие современности и неповторимой человеческой личности. На выставке будет представлено около 70 произведений. В целом она показывает широкий образный и стилистический диапазон современной российской скульптуры.

Ждем вас в выставочном зале МРМИИ им. С.Д. Эрьзи (ул. Советская, 29) с 3 декабря 2021 по 30 января 2022 года. Время работы: вт., ср., пт., сб., вс. 9:00-18:00, чт. 11:00-20:00, понедельник выходной.

Телефон для справок: 8 (8342) 47-40-28.