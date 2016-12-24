Глава Мордовии Артём Здунов 30 ноября в Доме Республики провел рабочую встречу с заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Дамиром Фаттаховым. Обсуждались вопросы взаимодействия по реализации государственной молодежной политики на территории республики.



По поручению главы Федерального агентства по делам молодежи Ксении Разуваевой вместе с Дамиром Фаттаховым в Мордовию прибыла команда Росмолодежи, в течение нескольких дней её участники будут изучать инфраструктуру отрасли, проекты республики в сфере молодежной политики, проведут целый ряд встреч, в том числе с активом молодежных организаций и представителями креативных городских сообществ.



Артём Здунов поблагодарил руководство Федерального агентства за поддержку, подчеркнул, что работа с молодежью - одно из приоритетных направлений государственной политики региона. В Мордовии создан Совет по координации молодежных программ и поддержке молодежного движения при Главе республики, членами которого являются представители вузов и учреждений среднего профессионального образования, молодежных некоммерческих организаций.



«Мы четко понимаем, что если не заниматься молодежью, то всё, что мы делаем, будет насмарку. Молодежь – это будущее, это кадры для наполнения всех отраслей. Мы готовы показать всё, чем мы занимаемся в сфере молодежной политики, и будем рады ответной реакции от Росмолодежи», - сказал Глава республики.



Дамир Фаттахов отметил, что такое внимание руководителя региона к работе с молодежью очень ценно. «Это принципиально важно, чтобы губернатор был вовлечен в эту сферу, - подчеркнул он. – Только при таком тесном взаимодействии, нацеленном на решение общей задачи, мы получим хороший результат».



Участники встречи обсудили основные направления молодежного движения в республике и планы по реализации совместных проектов.