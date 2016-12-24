Победитель кадрового проекта «Моя Мордовия» возглавил Аграрный институт МГУ им. Н.П. Огарёва

Коллективу Аграрного института МГУ им. Н.П. Огарёва представили исполняющего обязанности директора. На эту должность назначен победитель кадрового проекта «Моя Мордовия», кандидат технических наук, доцент Алексей Столяров.

Алексей Владимирович Столяров в 2005 году окончил Институт механики и энергетики Мордовского университета. Кандидат технических наук (2009). Доцент (2019). Доцент кафедры (с 2011 г. по настоящее время).

Научные интересы Алексея Столярова сосредоточены в области разработки новых энергоресурсосберегающих технологий ремонта отечественной и зарубежной техники. Автор более 90 научных и учебно-методических работ, в том числе 8 учебных пособий, имеет 7 патентов РФ на изобретения и иные объекты интеллектуальной собственности.

В 2011 году на республиканском конкурсе научных работ среди молодых ученых, аспирантов и студентов награжден дипломом за 1 место по результатам законченных научных исследований.

Победитель регионального конкурса «Инженер года Республики Мордовия - 2012» по версии «Инженерное искусство молодых» в номинации «Машиностроение. Производственные технологии».

Лауреат Всероссийского конкурса «Инженер года - 2012».

Победитель всероссийского конкурса «Грант молодым преподавателям государственных вузов России» и «Преподаватель онлайн» благотворительного фонда Потанина (2014).

Лауреат Всероссийского конкурса «Инженер года - 2019» по версии «Профессиональные инженеры» в номинации «Агроинженерия».