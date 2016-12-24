Победитель кадрового проекта «Моя Мордовия» возглавил Аграрный институт МГУ им. Н.П. Огарёва

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Коллективу Аграрного института МГУ им. Н.П. Огарёва представили исполняющего обязанности директора. На эту должность назначен победитель кадрового проекта «Моя Мордовия», кандидат технических наук, доцент Алексей Столяров.
Алексей Владимирович Столяров в 2005 году окончил Институт механики и энергетики Мордовского университета. Кандидат технических наук (2009). Доцент (2019). Доцент кафедры (с 2011 г. по настоящее время).
Научные интересы Алексея Столярова сосредоточены в области разработки новых энергоресурсосберегающих технологий ремонта отечественной и зарубежной техники. Автор более 90 научных и учебно-методических работ, в том числе 8 учебных пособий, имеет 7 патентов РФ на изобретения и иные объекты интеллектуальной собственности.
В 2011 году на республиканском конкурсе научных работ среди молодых ученых, аспирантов и студентов награжден дипломом за 1 место по результатам законченных научных исследований.
Победитель регионального конкурса «Инженер года Республики Мордовия - 2012» по версии «Инженерное искусство молодых» в номинации «Машиностроение. Производственные технологии».
Лауреат Всероссийского конкурса «Инженер года - 2012».
Победитель всероссийского конкурса «Грант молодым преподавателям государственных вузов России» и «Преподаватель онлайн» благотворительного фонда Потанина (2014).
Лауреат Всероссийского конкурса «Инженер года - 2019» по версии «Профессиональные инженеры» в номинации «Агроинженерия».
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