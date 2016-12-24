Главбух саранского «Домоуправления №19» незаконно обогатилась почти на 6 миллионов рублей

Ленинский суд Саранска отправил на зону главного бухгалтера ООО «Домоуправление №19» Ольгу Калмыкову. Женщина за короткое время обчистила свою организацию почти на 6 миллионов рублей.

В приговоре суда говорится, что Ольга Калмыкова трудилась главбухом в домоуправлении с лета 2011 года, но пустилась во все тяжкие только спустя семь с половиной лет - в январе 2019 года. Женщина в силу занимаемой должности прекрасно знала всех подрядчиков своей организации, выполнявших работу по заключенным договорам. И действовала прямо и безыскусно – отщипывала себе львиную долю из полагавшихся им денег. Скажем, за ремонтные работы в жилом доме подрядчику следовало заплатить полтора миллиона рублей, а перечислялось только несколько сот тысяч. Остальное главбух забирала себе.

Таких обогатительных операций 41-летняя Ольга Калмыкова провернула сразу несколько. Дело дошло до того, что она присвоила и полмиллиона рублей, которые должны были пойти у Домоуправления №19 на уплату налогов.

Свои хищения какое-то время ей удавалось прикрывать липовыми документами. К тому моменту, как эти потери выплыли наружу, дамочка успела прикарманить 5 миллионов 764 тысячи рублей.

Любопытно, но в суде Калмыкова вину не признала. Тем не менее, за присвоение вверенного имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере ей отмерили 3 года колонии общего режима. Также суд принял решение взыскать с главбуха в пользу ООО «Домоуправление №19» всей похищенной суммы. В целях обеспечения исполнения приговора суд сохранил арест, наложенный на имущество финансовой воротилы из коммунальной сферы.

Приговор в законную силу не вступил.