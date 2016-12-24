Школьники Мордовии узнают все о разработке игр на «Уроке цифры»

Репортер

С 22 ноября в школах Мордовии стартовал новый «Урок цифры» по теме «Разработка игр».

Мероприятие организовано совместно с Минпросвещения России, Минцифры России, АНО «Цифровая экономика», при поддержке компании «VK», а также крупнейших компаний IT-отрасли.

Основная цель данного проекта – формирование ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также стимулирование ранней профориентации детей в сфере информационных технологий.

«Сейчас дети очень рано осваивают гаджеты, это вполне естественно для процесса формирования цифрового общества. Главная задача направить интерес в правильное русло. Разработка компьютерных игр перспективное направление, которое позволит ребятам превратить своё хобби в профессию», – отметила Анастасия Попова, начальник отдела программ и проектов Министерства цифрового развития РМ.

На новом «Уроке цифры», школьники узнают все о разработке игр – от этапов создания до профессий, задействованных в этом процессе. Урок подготовлен при поддержке проектов экосистемы VK – международного бренда MY.GAMES в лице пензенской студии разработки мобильных игр BIT.GAMES, образовательной платформы Учи.ру и облачной платформы VK Cloud Solutions.

Школьники с 1 по 11 класс смогут примерить на себе разные профессии из индустрии игр. По сюжету тренажера этого года ребята вместе с персонажами проекта «Урок цифры» попадают в обстановку игры «Домовята» (разработана студией BIT.GAMES).

Все желающие могут присоединиться к уроку цифры с компьютера, смартфона или планшета на официальном портале проекта: https://урокцифры.рф/.

В школах Мордовии также будут проведены открытые «Уроки цифры», в качестве спикеров выступят сотрудники Министерства цифрового развития РМ и представители ИТ-организаций республики. В связи с распространением коронавирусной инфекции, открытые «Уроки цифры» будут проведены с соблюдением всех мер безопасности, в том числе в дистанционном формате.

Напомним, что предыдущий цикл открытых «Уроков цифры» по теме «Искусственный интеллект в образовании» для школьников Мордовии прошёл в начале этого учебного года. Сотрудники Минцифры РМ познакомили школьников с понятием искусственный интеллект и рассказали о возможностях его использования на примере профессии учителя.

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