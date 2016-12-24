Артём Здунов обсудил направления сотрудничества с президентом Австрийской промышленной ассоциации Георгом Книллом

Глава Мордовии Артём Здунов 30 ноября в Доме Республики провел рабочую встречу с президентом Австрийской промышленной ассоциации и председателем Совета директоров компании Rosendahl Nextrom Gmbh Георгом Книллом.

Австрийская промышленная ассоциация является добровольным и независимым представителем интересов австрийской промышленности и связанных с ней секторов и принимает участие во всех законодательных процессах в качестве признанного политического партнера. В настоящее время организацию представляют более 5500 членов из производственного сектора, кредитования и страхования, инфраструктуры и отраслевых услуг в Австрии и Европе.

На встрече стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества Мордовии с Австрийской промышленной ассоциацией и более активного взаимодействия с представителями австрийской промышленности, заинтересованными в развитии бизнеса в России.

«За последний год товарооборот Мордовии с Австрией увеличился в 3 раза, - отметил Артём Здунов. – Я считаю, что сейчас неплохое время, чтобы стартовать с новыми проектами сотрудничества».

Георг Книлл как председатель Совета директоров компании Rosendahl Nextrom Gmbh – ведущего международного поставщика производственных решений для кабельно-проводниковой промышленности и оптического волокна – заверил Артема Здунова в готовности компании участвовать в реализации прорывного проекта Республики Мордовия – создании производства оптического волокна полного цикла мощностью 10 млн. километров оптоволокна в год.

«Я хорошо знаю вашу республику, для нас очень важно развивать наши партнерские отношения с саранским заводом оптоволокна», - сказал Георг Книлл.

С 2011 года компания Nextrom является партером АО «Оптиковолоконные Системы» в части технологии и поставок оборудования и услуг. В ходе рабочей встречи стороны обсудили планы по развитию саранского предприятия и выходу на производство заготовок для вытяжки оптического волокна, что позволит снять зависимость от импортных поставок.

«Мы серьезно задумываемся о будущем и хотим создать на предприятии производство полного цикла, начиная от выпуска преформ, - отметил Глава Мордовии. – У нас есть Технопарк, Мордовский госуниверситет тоже работает по этому направлению. Зная ваши компетенции в этой области, надеемся на плодотворное сотрудничество».

В рамках встречи стороны также обменялись мнениями по другим направлениям взаимодействия, в том числе в сфере производства волоконно-оптических и иных видов кабелей, а также аккумуляторов и батарей.

В обсуждении этих вопросов приняли участие первый заместитель Председателя Правительства Мордовии Игорь Фрейдин, Министр науки, промышленности и новых технологий РМ Игорь Губайдуллин, генеральный директор АО «Оптиковолоконные системы» Андрей Николаев.