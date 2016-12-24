На участие в Премии «Серебряный Лучник» - Приволжье поступили первые двадцать заявок

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По количеству поданных проектов лидирует номинация «Развитие и продвижение территорий»
Первые двадцать заявок поступили на участие в XI Премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Приволжье. Лидером на текущий момент стала номинация, связанная с продвижением территорий. Авторы заявок из пяти регионов Приволжского федерального округа показывают коммуникационную составляющую масштабных программ и ярких событий, проходивших в 2021 г.
Анна Айзенштадт, исполнительный директор Региональной премии «Серебряный Лучник» – Приволжье: «Высокая конкуренция в «Продвижении территорий» – это уже устойчивый тренд. Мы видим, как активно развивается региональный брендинг, ведутся кампании по повышению инвестиционной привлекательности регионов и городов, внешнему раскрытию туристического потенциала и формированию внутренней социально-политической лояльности. На «Серебряный Лучник» приходят проекты с разными задачами и уровнями реализации. Тем интереснее будет видеть инструменты и стратегии, которые применяли специалисты».
Напомним, что подать заявку на региональный этап Премии «Серебряный Лучник» - Приволжье могут авторы проектов, реализованных на территории Приволжского федерального округа в 2021 году. Оценку работам дадут члены жюри, среди которых руководители ведущих СМИ, признанные эксперты в области PR, внешних и внутренних коммуникаций и общественных связей.
В этом году рассматриваются проекты в следующих номинациях:
- ESG-коммуникации: экология, социальное развитие и корпоративное управление
- корпоративные коммуникации
- маркетинговые коммуникации
- коммуникации в благотворительности
- продвижение государственных и общественных программ
- развитие и продвижение территорий
- антикризисные коммуникации
Подать заявку на участие в профессиональной премии «Серебряный Лучник» - Приволжье можно до 23 декабря на сайте https://luchnik-volga.ru/. Участие в региональном этапе Премии «Серебряный Лучник» бесплатное.
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