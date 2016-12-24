Музей Республики Мордовия представил выставку о маршале Жукове

Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени И.Д. Воронина представил на своем сайте мультимедийную выставку «Маршал Победы. Путь и судьба».

Выставочный проект подготовлен московским Музеем Победы и приурочен к 125-летию со дня рождения Георгия Жукова.

В выставку вошли около 150 фотографий из фондов филиала Музея Победы «Музей Г.К. Жукова». Материалы раскрывают не только боевые заслуги великого военачальника, но и страницы его «мирной» биографии: детство и юность, становление полководца и малоизвестные факты его послевоенной жизни. Зрители увидят редкие снимки начала ХХ века, кадры времен войны, а также фотографии второй половины прошлого столетия. Среди оцифрованных изображений - много семейных фото, переданных музею потомками маршала.

Новую выставку также одновременно покажут еще 40 российских музеев. Акция пройдет в рамках международного проекта «Территория Победы».