Музей Республики Мордовия представил выставку о маршале Жукове

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Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени И.Д. Воронина представил на своем сайте мультимедийную выставку «Маршал Победы. Путь и судьба».
Выставочный проект подготовлен московским Музеем Победы и приурочен к 125-летию со дня рождения Георгия Жукова.
В выставку вошли около 150 фотографий из фондов филиала Музея Победы «Музей Г.К. Жукова». Материалы раскрывают не только боевые заслуги великого военачальника, но и страницы его «мирной» биографии: детство и юность, становление полководца и малоизвестные факты его послевоенной жизни. Зрители увидят редкие снимки начала ХХ века, кадры времен войны, а также фотографии второй половины прошлого столетия. Среди оцифрованных изображений - много семейных фото, переданных музею потомками маршала.
Новую выставку также одновременно покажут еще 40 российских музеев. Акция пройдет в рамках международного проекта «Территория Победы».
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