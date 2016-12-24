1 декабря В Саранске открывается выставка произведений отца Георгия Ушакова

1 декабря в 16.00 в фойе Главного здания МРМИИ им. С.Д. Эрьзи открывается выставка произведений отца Георгия (Юрия Васильевича) Ушакова (1937- 2021, г. Псков), потомка адмирала Российского флота святого праведного воина Фёдора Ушакова.

На выставке представлены акварели, монотипии, рисунки автора. Работы, вдохновленные темами Священного писания, образами древней Палестины, соседствуют с пейзажами тихих, проникнутых внутренним светом самых разных мест, дорогих сердцу автора: вид Елагина острова, мыс Херсонес, уголки Пскова, воспроизведенные по памяти. Творческое становление Юрия Васильевича Ушакова состоялось благодаря общению с художниками ленинградского авангарда: Владимиром Стерлиговым и Татьяной Глебовой, Павлом Басмановым, Анной Лепорской.

Человек особой судьбы, Юрий Васильевич Ушаков родился 15 октября 1937 года в Ленинграде. Принадлежал к семье потомков адмирала Федора Ушакова, канонизированного Русской православной церковью в 2001 году. Его отец – художник и архитектор Василий Васильевич Ушаков; дед был главным архитектором в городе Старая Русса; мать Нина Павловна - оперная певица; бабушка по отцу профессионально играла на фортепиано.

Юрий Васильевич Ушаков окончил Ленинградское Высшее художественно-промышленное училище имени В.И. Мухиной (факультет керамики и художественной обработки стекла). Преподавал в художественной школе. Со временем духовный поиск привел Юрия Васильевича в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, где он подолгу жил и трудился, а в 1977 году, в возрасте 40 лет, был рукоположен в сан дьякона, а позже – священника. Протоиерей Георгий Ушаков служил настоятелем храма Архангела Михаила в селе Мельницы Псковской области, в 40 км от Пскова, где 12 октября 2021 года завершился его жизненный путь.