Росреестр информирует: конкурсные управляющие не обязаны направлять отчеты отдельным кредиторам

В Управление Росреестра по Республике Мордовия поступают жалобы на непредставление конкурсными управляющими отчетов об их деятельности и о результатах проведения конкурсного производства по требованию конкурсных кредиторов и кредиторов по текущим обязательствам.

«Действующим законодательством о банкротстве не предусмотрена обязанность по направлению отчетов конкурсными управляющими отдельно взятым кредиторам», – поясняет заместитель руководителя Управления Росреестра по РМ Сергей Емельянов.

В процедуре конкурсного производства арбитражный управляющий обязан представить отчет собранию кредиторов (комитету кредиторов), а также направить отчет в арбитражный суд, в производстве которого находится дело о банкротстве должника. Лица, участвующие в деле о банкротстве должника, имеют право на ознакомление с материалами дела о банкротстве, делать выписки из них, снимать с них копии.