В ДТП с маршруткой в Саранске виновницей оказалась 38-летняя женщина

«Твой Ход»
Студенты из Мордовии вышли в финал Всероссийского конкурса
Госавтоинспекция республики сообщила подробности «зрелищного» ДТП, случившегося в минувшую пятницу в Саранске на перекрестке улиц Полежаева и Пролетарская. В 11:10 напротив дома №48 по ул. Полежаева 38-летняя женщина (стаж с 2007 года, к административной ответственности за нарушения ПДД в этом году привлекалась уже 10 раз), управляя автомобилем «Хендай Крета», при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступила дорогу транспортному средству, двигавшемуся во встречном направлении и совершила столкновение с маршрутной «Газелью». В результате ДТП 21-летняя и 61-летняя пассажиры автобуса доставлялись в лечебное учреждение, им была оказана медицинская помощь, после чего женщин отпустили домой для амбулаторного лечения. По данным ГИБДД, водители были за рулем трезвыми. В отношении дамочки на «Хендай Крета» составлен административный материал за невыполнение требования ПДД уступить дорогу т/с, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков.
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Студенты из Мордовии вышли в финал Всероссийского конкурса
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