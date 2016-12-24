Лагерь молодежного актива Мордовии определил «золотую десятку» самых активных участников

С 24 по 28 ноября представители молодежных организаций и студенты высших учебных заведений Мордовии стали участниками 14 Лагеря молодежного актива «СтоЛица». Это проект-победитель Конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на развитие гражданского общества в республике в 2021 году.

В рамках проекта для участников была подготовлена и реализована образовательная программа «Клуб будущего». Спикерами выступили Иван Карпушкин (эксперт АСИ, директор Евразийского центра территориального развития, технокультуролог, научный руководитель Института проблем цифровизации) и Олег Иванов (российский учёный, эксперт, аналитик в области культуры и креативных индустрий, один из разработчиков основ и стратегии государственной культурной политики, руководитель Центра исследований культурной среды философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, и.о. заведующего кафедрой продюсерства исполнительских искусств в РАМ им. Гнесиных). По итогам образовательной программы участники подготовили и защитили свои инициативы. Также была определена десятка лучших участников, которые войдут в «Клуб будущего».

Для участников лагеря были организованы встречи в формате «Диалога на равных», где они смогли задать интересующие их вопросы гостям - Министру промышленности, науки и новых технологий РМ Игорю Губайдуллину, Министру спорта и молодежной политики РМ Александру Савилову, и.о. ректора МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрию Глушко, ректору МГПУ им. М.Е. Евсевьева Марине Антоновой, директору ПАО «Ростелеком» в РМ Владимиру Суховееву.

Также в течение трех дней представители активной молодежи Мордовии принимали участие в стратегической ситуационно-ролевой игре. Данная игра представляла собой специально организованное соревнование между отрядами и участниками лагеря на эффективное стратегическое планирование, на рациональное принятие решений и осознанное лидерство.

На протяжении всей программы лагеря среду участников формировался персональный рейтинг, по итогам которого была объявлена «золотая десятка» самых активных участников:

1 место - Владислав Канунов, студент МГУ им. Н.П. Огарева;

2 место - Виктор Гущин, комиссар МРО МООО РСО;

3 место - Кирилл Хоркин, студент МГУ им. Н.П. Огарева;

4 место - Анна Смирнова, студентка МГУ им. Н.П. Огарева;

5 место - Владислав Дубков, заместитель руководителя МРО МООО РСО;

6 место - Юлия Рустина, студентка МГУ им. Н.П. Огарева;

7 место - Анастасия Спиридонова, студентка Средне-Волжского института (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России);

8 место - Маргарита Оськина, студентка МГУ им. Н.П. Огарева;

9 место - Александр Петров, студент МГУ им. Н.П. Огарева;

10 место - Екатерина Лапокина, студентка МГПУ им. М.Е. Евсевьева.