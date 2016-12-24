В Саранске объявлено штормовое предупреждение – ожидается усиление ветра

Фольклор и традиции финно-угров в VR-пространстве
В онлайн-финале конкурса «Мастера гостеприимства. Студенты» проект студентки из Саранска стал одним из победителей
По данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 ноября в Саранске и местами по республике ожидается усиление южного ветра с порывами 15-20 м/с, с сохранением в ближайшие сутки.
При необходимости обращайтесь по телефонам: «01» (со стационарных аппаратов), «112» (с мобильных аппаратов).
Дополнительную информацию можно получить в Единой дежурно-диспетчерской службе Саранска, по телефону – 24-07-07 (круглосуточно).
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В онлайн-финале конкурса «Мастера гостеприимства. Студенты» проект студентки из Саранска стал одним из победителей
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