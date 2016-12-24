В Саранске объявлено штормовое предупреждение – ожидается усиление ветра

Репортер

По данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 ноября в Саранске и местами по республике ожидается усиление южного ветра с порывами 15-20 м/с, с сохранением в ближайшие сутки.

При необходимости обращайтесь по телефонам: «01» (со стационарных аппаратов), «112» (с мобильных аппаратов).

Дополнительную информацию можно получить в Единой дежурно-диспетчерской службе Саранска, по телефону – 24-07-07 (круглосуточно).

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Шантаж батюшки

В Мордовии вымогатели требовали от настоятеля церкви восемь миллионов рублей за пикантное видео

На лидирующих позициях

Глава республики Артём Здунов поздравил работников сельского хозяйства Мордовии с профессиональным праздником

«Ваш труд нужен людям!»

Глава Мордовии Артём Здунов посетил завод «Медоборудование» и поздравил трудовой коллектив с 60-летним юбилеем предприятия

«Золотые руки»

Бывшая учительница из Рузаевки Светлана Юртайкина предстала перед судом за кражу ювелирных украшений у школьников

Цифровые сервисы

Служба судебных приставов поможет отделить реальных должников от их «двойников»

Дело «Газконтроля»

На скамью подсудимых сядет один из сотрудников фирмы «газовщиков», наживавшихся на пожилых жителях Мордовии  

1
Заказать рекламу
1
1
1