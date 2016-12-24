Дмитрия Глушко выбрали председателем Совета ректоров вузов Мордовии

В МГУ им. Н. П. Огарёва состоялось заседание Совета ректоров вузов республики Мордовия. Главный вопрос повестки дня – выбор председателя. Присутствующие единогласно выбрали на должность и. о. ректора МГУ им. Н. П. Огарёва Дмитрия Глушко. Об этом сообщается на сайте университета.

Он поблагодарил коллег и призвал к совместной работе, особо уделив внимание к двум проектам, работа над которыми начнётся уже в ближайшее время.

Первый проект – это подготовка к форуму экспертов, который будет проходить в рамках финала X национального чемпионата WorldSkills Russia в конце мая — в начале июня следующего года.

Мордовия получила право на проведение первенства по результатам конкурсного отбора. Между Правительством Республики Мордовия и Агентством Ворлдскиллс Россия подписано соглашение о сотрудничестве по организации и проведению национального финала в дистанционно-очном формате.

Второй проект – подготовка и подача заявки на создание общего для всех учебных заведений Саранска студенческого кампуса.

– По требованиям конкурса он должен быть предназначен для всех учебных заведений, расположенных в городе, для всех исследователей, преподавателей, для тех, кто проходит у нас краткосрочные программы, или приезжает защищаться. Кампус – это не только место, где люди живут, это среда, в которой молодые люди, обучающиеся разным специальностям в разных учебных заведениях, общаются друг с другом, развивают общие темы и направления в исследованиях, - отметил Дмитрий Глушко.

Проект будет осуществляться совместно с Внешэконом банком.