Дмитрия Глушко выбрали председателем Совета ректоров вузов Мордовии

Шантаж батюшки
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В МГУ им. Н. П. Огарёва состоялось заседание Совета ректоров вузов республики Мордовия. Главный вопрос повестки дня – выбор председателя. Присутствующие единогласно выбрали на должность и. о. ректора МГУ им. Н. П. Огарёва Дмитрия Глушко. Об этом сообщается на сайте университета.
Он поблагодарил коллег и призвал к совместной работе, особо уделив внимание к двум проектам, работа над которыми начнётся уже в ближайшее время.
Первый проект – это подготовка к форуму экспертов, который будет проходить в рамках финала X национального чемпионата WorldSkills Russia в конце мая — в начале июня следующего года.
Мордовия получила право на проведение первенства по результатам конкурсного отбора. Между Правительством Республики Мордовия и Агентством Ворлдскиллс Россия подписано соглашение о сотрудничестве по организации и проведению национального финала в дистанционно-очном формате.
Второй проект – подготовка и подача заявки на создание общего для всех учебных заведений Саранска студенческого кампуса.
– По требованиям конкурса он должен быть предназначен для всех учебных заведений, расположенных в городе, для всех исследователей, преподавателей, для тех, кто проходит у нас краткосрочные программы, или приезжает защищаться. Кампус – это не только место, где люди живут, это среда, в которой молодые люди, обучающиеся разным специальностям в разных учебных заведениях, общаются друг с другом, развивают общие темы и направления в исследованиях, - отметил Дмитрий Глушко.
Проект будет осуществляться совместно с Внешэконом банком.
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