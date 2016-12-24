В Мордовии пройдет Республиканский молодежный инновационный конвент-2021

30 ноября 2021 года состоится крупнейшее мероприятие для юных ученых Мордовии – Республиканский молодежный инновационный конвент.

Молодежный инновационный конвент проводится уже девятый год с целью популяризации научно-технического творчества и стимулирования интеллектуального и творческого потенциала, а также выявления у детей и подростков республики способностей по основам робототехники, конструирования, моделирования, изобретательства, радиоэлектроники и иных направлений.

Участниками Конвента станут 200 молодых людей в возрасте от 7 до 18 лет, занимающиеся инновационным творчеством, а также представители клубов научно-технического творчества, точек роста и ЦМИТов.

Организаторами Конвента выступают Министерство спорта и молодежной политики РМ, Мордовский республиканский молодежный центр.

Конвент представляет собой работу следующих тематических площадок:

- Фестиваль по робототехнике Республики Мордовия – площадка, на которой участники соревнуются в специальных спортивных робототехнических дисциплинах;

- Симпозиум по образовательной робототехнике – образовательная площадка, направленная на повышение знаний и квалификации педагогов и руководителей клубов научно-технического творчества для детей и подростков;

- Выставка научно-технического творчества детей и подростков Республики Мордовия – площадка, на которой дети и подростки представляют свои научно-технические изобретения в форме защиты презентации перед Экспертным советом;

- Практическая олимпиада по робототехнике Республики Мордовия, в рамках которой участникам необходимо выполнить конструкторские задания по робототехнике;

- Практическая олимпиада по программированию Республики Мордовия – конкурс участников по выполнению практических заданий по программированию на платформе Scratch;

- Практическая олимпиада по 3D-моделированию, представляющая собой конкурс участников по выполнению практических заданий по 3D-моделированию в предложенных средах моделирования;

- Подведение итогов Республиканского конкурса «Лучшее научно-техническое объединение Республики Мордовия».

Конкурсные площадки Конвента начнут свою работу в 11:00 в холле Института национальной культуры МГУ им. Н.П. Огарева.