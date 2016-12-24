В Саранске пройдет форум «Импульс Знания»

В Мордовии подвели итоги конкурса «Студент года – 2021»
Награды были вручены в 21 номинации
27 и 28 ноября Российское общество «Знание» проведет в Саранске форум для молодежи «Импульс Знания». В фокусе внимания форума будут темы искусственного интеллекта, робототехники, современных технологий, лидерства. На интерактивных лекциях и мастер-классах участники обсудят, какие научно-технические прорывы сделаны в XXI веке, смогут ли роботы заменить человека, чего ждать от искусственного интеллекта, как развивается российская космонавтика. Речь пойдет и о том, чем отличаются технари от гуманитариев, как определить свою социальную роль в мире. Также будет возможность принять участие в проектной работе «Планета Будущего».
Форум проходит в рамках просветительского проекта «Умный маршрут», организатором которого выступает Российское общество «Знание». Лекции и панельные дискуссии с участием известных экспертов, ученых, предпринимателей и деятелей искусства призваны мотивировать молодое поколение на созидательную деятельность, саморазвитие и реализацию своих талантов в стране.
Программа форума доступна по ссылке.
Спикеры форума:
Олег Кивокурцев, основатель, директор по развитию компании «Промобот», член международного списка Forbes Under 30 предпринимателей моложе 30 лет;
Антон Сажин, CEO & Founder образовательной онлайн-платформы CoreApp, главный операционный директор и мастер «Академии X10», член совета по вопросам цифровой трансформации Министерства просвещения России;
Станислав Ашманов, генеральный директор компаний «Лаборатория Наносемантика» и «Нейросети Ашманова»;
Алиса Калуженина, экономист, основатель и совладелица сети баров в Москве, руководила экономическими подразделениями в компаниях «ТЭК Мосэнерго», «Газпромнефть»;
Александр Оджо, учитель истории школы № 854, победитель Всероссийского грантового конкурса молодежных инициатив, призер VII Метапредметной олимпиады «Московский учитель»;
Дмитрий Яковлев, основатель ЦМИТ «Фаблаб ТюмГУ», генеральный директор компании «Лаборатория цифрового производства»;
Денис Прудник, ведущий популяризатор космонавтики в РФ, основатель просветительского проекта «Мы верим в космос», участник отбора в космонавты, автор ведущего экспертного аккаунта по космонавтике в TikTok Россия, эксперт «Яндекс.Кью» по космонавтике;
Тим Скоренко, писатель, поэт, исполнитель и журналист, популяризатор науки.
Место проведения: город Саранск, ул. Советская, д. 54, Radisson Hotel & Congress Center Saransk.
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Награды были вручены в 21 номинации
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