В Саранске пройдет форум «Импульс Знания»

27 и 28 ноября Российское общество «Знание» проведет в Саранске форум для молодежи «Импульс Знания». В фокусе внимания форума будут темы искусственного интеллекта, робототехники, современных технологий, лидерства. На интерактивных лекциях и мастер-классах участники обсудят, какие научно-технические прорывы сделаны в XXI веке, смогут ли роботы заменить человека, чего ждать от искусственного интеллекта, как развивается российская космонавтика. Речь пойдет и о том, чем отличаются технари от гуманитариев, как определить свою социальную роль в мире. Также будет возможность принять участие в проектной работе «Планета Будущего».

Форум проходит в рамках просветительского проекта «Умный маршрут», организатором которого выступает Российское общество «Знание». Лекции и панельные дискуссии с участием известных экспертов, ученых, предпринимателей и деятелей искусства призваны мотивировать молодое поколение на созидательную деятельность, саморазвитие и реализацию своих талантов в стране.

Программа форума доступна по ссылке.

Спикеры форума:

Олег Кивокурцев, основатель, директор по развитию компании «Промобот», член международного списка Forbes Under 30 предпринимателей моложе 30 лет;

Антон Сажин, CEO & Founder образовательной онлайн-платформы CoreApp, главный операционный директор и мастер «Академии X10», член совета по вопросам цифровой трансформации Министерства просвещения России;

Станислав Ашманов, генеральный директор компаний «Лаборатория Наносемантика» и «Нейросети Ашманова»;

Алиса Калуженина, экономист, основатель и совладелица сети баров в Москве, руководила экономическими подразделениями в компаниях «ТЭК Мосэнерго», «Газпромнефть»;

Александр Оджо, учитель истории школы № 854, победитель Всероссийского грантового конкурса молодежных инициатив, призер VII Метапредметной олимпиады «Московский учитель»;

Дмитрий Яковлев, основатель ЦМИТ «Фаблаб ТюмГУ», генеральный директор компании «Лаборатория цифрового производства»;

Денис Прудник, ведущий популяризатор космонавтики в РФ, основатель просветительского проекта «Мы верим в космос», участник отбора в космонавты, автор ведущего экспертного аккаунта по космонавтике в TikTok Россия, эксперт «Яндекс.Кью» по космонавтике;

Тим Скоренко, писатель, поэт, исполнитель и журналист, популяризатор науки.

Место проведения: город Саранск, ул. Советская, д. 54, Radisson Hotel & Congress Center Saransk.