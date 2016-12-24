В Мордовии обсудили проведение в следующем году Всероссийского сельского Сабантуя

«Золотые руки»
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Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров провел совещание с членами регионального Правительства по вопросам подготовки и проведения XII Всероссийского сельского Сабантуя.
Масштабный праздник состоится 2 июля 2022 года на площадке возле села Аксеново Лямбирского района. Члены регионального кабмина согласовали генеральный план расположения объектов: мероприятия будут организованы на более чем 20 площадках.
На празднике широко представят национальную культуру и кухню, спортивные состязания. Каждый из участников сможет попробовать свои силы в перетягивании каната, гиревом спорте и других соревнованиях. Одно из самых зрелищных моментов праздника плуга – конные скачки. Для самых юных гостей праздника разрабатывается специальная программа, чтобы все гости нашли развлечение на свой вкус.
С культурой и традициями 22 муниципальных районов Мордовии можно будет познакомиться в этно-деревне. Также на Сабантуе организуют выставку-продажу продукции местных производителей.
Планируется, что на праздник приедут гости из многих регионов России. Количество участников мероприятия будет определено с учетом эпидемиологической обстановки.
Владимир Сидоров поручил детально проработать вопросы транспортной доступности для гостей: во время праздника будут организованы автобусные рейсы из Саранска.
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Бывшая учительница из Рузаевки Светлана Юртайкина предстала перед судом за кражу ювелирных украшений у школьников
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