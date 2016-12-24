В Мордовии пенсионерке аферисты втюхали «медицинские безделушки» за 36 тысяч рублей

Репортер

В Ельниковском районе двое неизвестных типов цинично развели на деньги пожилую женщину. В полицию обратилась дочь потерпевшей. Она рассказала, что днем в дом к ее 84-летней матери пришли двое мужчин, представившихся проверяющими (какими именно - пенсионерка вряд ли  упомнит).

Мужчины стали расспрашивать хозяйку об имеющихся проблемах, в том числе со здоровьем. Старушка охотно пожаловалась им на головные боли и плохое самочувствие. Тогда незнакомцы предложили приобрести у них медицинское оборудование, которое позволит ей излечиться от болезней. Престарелая жительница района согласилась и купила у них три убогих устройства за 36 тысяч рублей, в то время как реальная стоимость за один аппарат составляет около одной тысячи. После этого неизвестные покинули ее дом.

В силу возраста пенсионерка не смогла описать приметы злоумышленников. В ходе подворного обхода полицейские установили, что мужчины передвигались на иномарке темного цвета. На вид им примерно около 40-45 лет, рост около 175 см., славянской внешности. В настоящий момент проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленников.

МВД по РМ обращается с просьбой к жителям о проведении дополнительной профилактической беседы со своими пожилыми родственниками. Напомните им о том, что не стоит впускать в дом незнакомых граждан и ни под каким предлогом не передавать им свои сбережения.

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