Врио Главы Саранска Илья Соколов поручил усилить уборку тротуаров

По информации Администрации столицы Мордовии, муниципальные предприятия продолжают работать в усиленном режиме. Дорожные рабочие и коммунальная техника в выходные дни в круглосуточном режиме устраняли последствия непогоды: дороги и тротуары расчищались, проводилась посыпка реагентами. Однако на отдельных участках тротуаров из-за температурных перепадов образовалась наледь. Врио Главы Саранска Илья Соколов поручил принять меры в кратчайшие сроки.



«Благодарен каждому работнику муниципальных предприятий за работу в выходные дни – все сработали слаженно. Но на отдельных участках нужно дорабатывать. Их немного, но они есть. Это касается в первую очередь тротуаров. Все обращения от жителей вижу сам. Люди жалуются, что недостаточно обработаны участки тротуаров по улицам Республиканской, П. Морозова, Комарова, Попова, Ульянова, Косарева, проспекту 70 лет Октября, бульвару Эрьзи. Ответственные обратят на них особое внимание, примут меры», - подчеркнул Илья Соколов.



Он также отметил, чтобы уже сейчас, когда снежный покров не такой большой, на контроле надо держать качество уборки дорог и не допускать зауженности проезжих частей.



Сегодня на уборке города с раннего утра задействовано 179 дорожных рабочих и около 60 единиц коммунальной техники муниципальных предприятий. Ведется расчистка тротуаров, остановочных павильонов и подходов к ним, уборка дорог и вывоз снега.



Сообщить, где необходимо принять меры городским коммунальным службам, можно в ЕДДС по телефону 24-07-07, по уборке придомовых территорий – в службу «071» по телефону 071 (24-24-71 – с сотового).