Активисты Народного фронта в Мордовии не дали горожанам провалиться под землю

Репортер

Представители Народного фронта в Мордовии обратились в администрацию Саранска с просьбой принять меры из-за образовавшегося провала на краю пешеходного перехода на улице Л.Толстого в центре города.

Жители и гости города в прямом смысле могли провалиться под землю. Яма, образовавшаяся на пешеходном переходе, расположенном на пересечении улиц Б. Хмельницкого и Л. Толстого, с каждым днем при перепаде температуры становилась все глубже и глубже.  

Мордовские общественники вовремя обратили внимание на опасное место и призвали местные власти привести его в порядок. Как показал повторный мониторинг, на замечания Народного фронта оперативно отреагировали и злополучное место временно отгородили и засыпали ровным слоем песка.

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