Студенческие отряды смогут трудоустроиться на крупных предприятиях

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Соглашение о сотрудничестве в сфере организации временной и сезонной занятости молодежи Республики Мордовия подписали командир Приволжского федерального округа МООО «РСО» Алексей Нагин и исполнительный директор Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Республики Мордовия» (РОР «СПП РМ») Алексей Захаров.
Совместная работа РСО и РОР СПП даст возможность студентам республики попробовать себя в новых направлениях. Документ закрепляет намерения двух организаций по поиску новых рабочих мест для трудоустройства молодежи республики. Организации собираются увеличить примеры учащихся в работе на крупных промышленных предприятиях. Данное сотрудничество также будет продуктивно не только для Мордовии, но и для ПФО. Также одним из приоритетных направлений 2021 года станут путинные отряды, где студенты смогут получить не только достойную заработную плату, которая является одной из самых прибыльных для бойцов ( около 80-100 т.р. за 1.5 месяца) , но и незабываемый опыт и впечатления.
«В Поволжье уже сейчас есть хорошие практики по созданию производственных студенческих отрядов на крупных промышленных предприятиях Татарстана и Чувашии. У ребят из Мордовии пока есть только небольшой опыт работы на производстве, и это Дальний Восток, путинные (рыбообрабатывающие) отряды. Уверен, что предприятия Мордовии тоже нуждаются в сезонных и временных молодых кадрах. И для наших ребят - это отличная возможность получить первый трудовой опыт в пределах региона. Сотрудничество РСО и РОР СПП ускорит взаимодействие с предприятиями республики по поиску новых рабочих мест для молодежи Мордовии», - прокомментировал командир Приволжского федерального округа Алексей Нагин.
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