В Мордовии появилась карта с землями для жилищного строительства

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В Республике Мордовия 15 земельных участков под жилищное строительство внесены на публичную кадастровую карту для того, чтобы потенциальные инвесторы, предприниматели и граждане в режиме онлайн могли выбрать и оценить пригодные для строительства жилья земли. Такие участки обозначены в виде синих кружков на карте по адресу pkk.rosreestr.ru.
Всего в республике определено 53 населенных пункта с наиболее высоким спросом на жилую недвижимость, выявлено 115 земельных участков и территорий площадью 3,4 тысяч гектаров для дальнейшего вовлечения в оборот.
«Подготовка данных для включения в сервис проведена в рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации о вовлечении в оборот земель для жилищного строительства», – отметила руководитель Управления Росреестра по Республике Мордовия Светлана Балескова.
Сервис создан в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
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