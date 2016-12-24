В Мордовии подготовят отдельную госпрограмму развития национальных языков и культуры

Глава Мордовии Артём Здунов 23 ноября провёл совещание, на котором обсудили концепцию программы сохранения и развития национальной культуры, государственных языков Республики Мордовия и языков народов Республики Мордовия.



«Сохранение этнокультурного многообразия и укрепление единства российской нации – одна из важнейших задач государственной политики. На нас лежит ответственность за сохранение национальных языков, традиций, культуры», - подчеркнул Глава Мордовии.



Напомним, в мае этого года Артём Здунов поручил начать разработку отдельной госпрограммы, которая позволит на системной основе заниматься развитием национальных языков и культуры. Программа направлена на развитие целостной системы изучения языков, расширение сферы их использования, сохранение и популяризацию культурного наследия.



Участники совещания детально рассмотрели основные положения проекта программы – о них доложила вице-премьер Галина Лотванова. С учетом обсуждения в нее будут внесены необходимые дополнения. Председатель Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа Юрий Мишанин, в частности, предложил отдельное внимание уделить представлению мордовских языков в сети Интернет, в том числе предусмотреть создание электронного корпуса языков, электронных систем проверки правописания, перевода и так далее.



Глава республики поставил задачу принять программу до конца текущего года, максимально проработав спектр ее целевой аудитории. «Все должны гармонично влиться в эту программу: общественные институты, Правительство, университет, наука, молодежь – каждый должен увидеть себя в этой работе. В 2022 году в Мордовии должна быть своя программа развития культуры и языков», - подчеркнул Артём Алексеевич.



Серьезной поддержкой в этой работе должно стать привлечение грантовых средств некоммерческими организациями в сфере культуры.



Также на совещании обсудили концепцию этнокультурного брендирования территорий Республики Мордовия, о ней доложила министр культуры, национальной политики и архивного дела РМ Светлана Баулина. Эта работа направлена на повышение узнаваемости региона, на привлечение туристов и инвесторов, на увеличение деловой и социально-экономической активности муниципальных образований в связи с увеличением туристского потока.