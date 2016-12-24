В Мордовии подготовят отдельную госпрограмму развития национальных языков и культуры

Махинация на миллион
Задержан руководитель Торгово-промышленной палаты РМ Юрий Левашкин
Глава Мордовии Артём Здунов 23 ноября провёл совещание, на котором обсудили концепцию программы сохранения и развития национальной культуры, государственных языков Республики Мордовия и языков народов Республики Мордовия.
«Сохранение этнокультурного многообразия и укрепление единства российской нации – одна из важнейших задач государственной политики. На нас лежит ответственность за сохранение национальных языков, традиций, культуры», - подчеркнул Глава Мордовии.
Напомним, в мае этого года Артём Здунов поручил начать разработку отдельной госпрограммы, которая позволит на системной основе заниматься развитием национальных языков и культуры. Программа направлена на развитие целостной системы изучения языков, расширение сферы их использования, сохранение и популяризацию культурного наследия.
Участники совещания детально рассмотрели основные положения проекта программы – о них доложила вице-премьер Галина Лотванова. С учетом обсуждения в нее будут внесены необходимые дополнения. Председатель Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа Юрий Мишанин, в частности, предложил отдельное внимание уделить представлению мордовских языков в сети Интернет, в том числе предусмотреть создание электронного корпуса языков, электронных систем проверки правописания, перевода и так далее.
Глава республики поставил задачу принять программу до конца текущего года, максимально проработав спектр ее целевой аудитории. «Все должны гармонично влиться в эту программу: общественные институты, Правительство, университет, наука, молодежь – каждый должен увидеть себя в этой работе. В 2022 году в Мордовии должна быть своя программа развития культуры и языков», - подчеркнул Артём Алексеевич.
Серьезной поддержкой в этой работе должно стать привлечение грантовых средств некоммерческими организациями в сфере культуры.
Также на совещании обсудили концепцию этнокультурного брендирования территорий Республики Мордовия, о ней доложила министр культуры, национальной политики и архивного дела РМ Светлана Баулина. Эта работа направлена на повышение узнаваемости региона, на привлечение туристов и инвесторов, на увеличение деловой и социально-экономической активности муниципальных образований в связи с увеличением туристского потока.
Поделиться в соц. сетях:
Задержан руководитель Торгово-промышленной палаты РМ Юрий Левашкин
Двумя компонентами вакцины от коронавируса привито 69% взрослого населения Мордовии
В Саранске ограбившего 16 летнюю девушку преступника вычислили по результатам экспертиз
Бывший глава Рузаевского района Вячеслав Кормилицын попал под уголовное преследование
Глава РМ Артём Здунов анонсировал ряд значимых назначений из числа участников кадрового проекта «Моя Мордовия»
В Мордовии вымогатели требовали от настоятеля церкви восемь миллионов рублей за пикантное видео
Глава Мордовии посетил первый в республике офис нового формата Сбера
Награды были вручены в 21 номинации
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в открытии межрегионального форума «Пересвет»
Глава республики Артём Здунов поздравил работников сельского хозяйства Мордовии с профессиональным праздником