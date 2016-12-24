Глава Мордовии Артём Здунов на своей странице в Инстаграм поздравил создателей проекта «Подвиги» с вручением международной Премии МИРа.

«В Мордовии есть замечательная команда - создатели проекта «Подвиги». В своём блоге @p0dvigi они рассказывают воодушевляющие и трогательные истории о простых людях, которые совершают героические поступки. Идеологом и меценатом проекта стал уроженец Саранска, предприниматель Денис Шапкарин @shapkarin_denis.



Благодаря народной поддержке команда @p0dvigi выпустила детские книги, основанные на реальных событиях - о безопасности, добрых делах и героизме.



В ноябре YouTube-канал команды «Время Героев» получил международную Премию МИРа. Ее присуждают за активную жизненную позицию, общественные инициативы, благотворительность.



Поздравляю всех создателей проекта с заслуженной наградой! Рад и горд за наших земляков!»