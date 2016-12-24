Биологический след
В Саранске ограбившего 16 летнюю девушку преступника вычислили по результатам экспертиз
Глава Мордовии Артём Здунов на своей странице в Инстаграм поздравил создателей проекта «Подвиги» с вручением международной Премии МИРа.
«В Мордовии есть замечательная команда - создатели проекта «Подвиги». В своём блоге @p0dvigi они рассказывают воодушевляющие и трогательные истории о простых людях, которые совершают героические поступки. Идеологом и меценатом проекта стал уроженец Саранска, предприниматель Денис Шапкарин @shapkarin_denis.
Благодаря народной поддержке команда @p0dvigi выпустила детские книги, основанные на реальных событиях - о безопасности, добрых делах и героизме.
В ноябре YouTube-канал команды «Время Героев» получил международную Премию МИРа. Ее присуждают за активную жизненную позицию, общественные инициативы, благотворительность.
Поздравляю всех создателей проекта с заслуженной наградой! Рад и горд за наших земляков!»
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В Саранске ограбившего 16 летнюю девушку преступника вычислили по результатам экспертиз
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