YouTube-канал команды «Время Героев» получил международную Премию МИРа

Репортер

Глава Мордовии Артём Здунов на своей странице в Инстаграм поздравил создателей проекта «Подвиги» с вручением международной Премии МИРа.

«В Мордовии есть замечательная команда - создатели проекта «Подвиги». В своём блоге @p0dvigi они рассказывают воодушевляющие и трогательные истории о простых людях, которые совершают героические поступки. Идеологом и меценатом проекта стал уроженец Саранска, предприниматель Денис Шапкарин @shapkarin_denis.

Благодаря народной поддержке команда @p0dvigi выпустила детские книги, основанные на реальных событиях - о безопасности, добрых делах и героизме.

В ноябре YouTube-канал команды «Время Героев» получил международную Премию МИРа. Ее присуждают за активную жизненную позицию, общественные инициативы, благотворительность.

Поздравляю всех создателей проекта с заслуженной наградой! Рад и горд за наших земляков!»

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