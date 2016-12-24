Алексей Рязанов назначен начальником Республиканской службы по тарифам

Главой Мордовии Артёмом Здуновым 23 ноября подписан Указ о назначении на должность начальника Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия Алексея Рязанова.

Алексей Владимирович родился в 1966 году в Саранске. В 1990 году окончил Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, по специальности - инженер электронной техники.

Трудовую деятельность начал в 1990 году инженером-конструктором НПО силовой электроники в Саранске.

С 1992 по 1997 год – инспектор ОАО «Мордовэнерго».

С 1997 по 2004 год работал в территориальном управлении «Мордовгосэнергонадзора».

С 2005 по 2009 год – в Управлении по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Мордовия.

С 2009 по 2014 год – начальник отдела энергетического надзора по Республике Мордовия, заместитель руководителя Волжско-Окского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, г. Саранск.

С 2014 по 2017 год – Министр энергетики и тарифной политики Республики Мордовия.

С 2017 по 2021 год – начальник Республиканской тарифной службы Республики Мордовия, с сентября этого года – временно исполняющий обязанности.

Награжден Почетной грамотой Правительства Республики Мордовия, Почетной грамотой Республики Мордовия, медалью «За заслуги. В ознаменование 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства».