Председателем Госкомитета имущественных и земельных отношений РМ назначен Андрей Мищенко

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23 ноября Указом Главы Республики Мордовии на должность председателя Государственного комитета имущественных и земельных отношений Республики Мордовия назначен Андрей Мищенко.
Андрей Алексеевич родился в 1986 году в Казани. В 2008 году окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «Юриспруденция».
С 2006 по 2010 год работал юрисконсультом на предприятиях сферы информатизации, спорта, имущественных отношений.
С 2010 года - юрисконсульт ФГУП БТИ, с 2011 года - юрисконсульт и кадастровый инженер в компании «Геоконсалтинг».
С 2019 по 2021 год - индивидуальный предприниматель.
С марта 2021 года занимал должность председателя ГБУ Республики Мордовия «Фонд имущества».
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