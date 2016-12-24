Председателем Госкомитета имущественных и земельных отношений РМ назначен Андрей Мищенко

23 ноября Указом Главы Республики Мордовии на должность председателя Государственного комитета имущественных и земельных отношений Республики Мордовия назначен Андрей Мищенко.

Андрей Алексеевич родился в 1986 году в Казани. В 2008 году окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «Юриспруденция».

С 2006 по 2010 год работал юрисконсультом на предприятиях сферы информатизации, спорта, имущественных отношений.

С 2010 года - юрисконсульт ФГУП БТИ, с 2011 года - юрисконсульт и кадастровый инженер в компании «Геоконсалтинг».

С 2019 по 2021 год - индивидуальный предприниматель.

С марта 2021 года занимал должность председателя ГБУ Республики Мордовия «Фонд имущества».