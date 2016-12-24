В Саранске обсудили вопросы защиты лесного хозяйства Приволжского федерального округа

23 ноября в Саранске состоялось совещание Федерального агентства лесного хозяйства с регионами Приволжского федерального округа. Участники мероприятия собрались, чтобы предметно обсудить работу в области лесных отношений, в том числе – проблемные вопросы, касающиеся, в первую очередь, защиты лесов от пожаров и декриминализации отрасли.



Как отметил заместитель руководителя Федерального агентства Вячеслав Спиренков, в соответствии с задачами, поставленными Президентом страны, сейчас идет реформирование лесного хозяйства, только в этом году принято 6 федеральных законов, направленных на совершенствование работы отрасли.



«Прозрачность оборота древесины, усиление надзора в этой сфере, цифровизация – все эти направления важны для того, чтобы работа отрасли стала более понятной и эффективной, - подчеркнул заместитель руководителя Рослесхоза. - ПФО имеет очень большой опыт по лесоустройству, цифровизации лесного хозяйства, а Мордовия является лидером по кадастровому учету, описанию лесных участков».



«В этом году очень серьезно идет эта работа по лесовосстановлению, - продолжил Вячеслав Спиренков. - Сейчас мы заканчиваем акцию «Сохраним лес» - стояла задача посадить 70 миллионов деревьев по всей стране, и мы ее перевыполнили».



Начальник Департамента лесного хозяйства по ПФО Александр Орнатский сообщил, что на территории округа участниками акции было высажено дополнительно 10 миллионов деревьев. Он поблагодарил Главу Мордовии Артёма Здунова за участие в акции. Напомним, 11 сентября в Большеберезниковском районе у посёлка Присурский добровольцами было засажено 1,5 гектара будущего леса.



Глава республики подчеркнул, что сохранение лесов является базовым ориентиром, предусмотренным Указом Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».



«Леса занимают больше четверти территории Мордовии. Это важнейший экономический и экологический ресурс республики. Благодаря нацпроекту «Экология» и федеральному проекту «Сохранение лесов» увеличивается государственное финансирование мероприятий по ведению лесного хозяйства, - отметил Артём Здунов. - В 2021 году мы выполнили все целевые показатели проекта «Сохранение лесов». В том числе лесовосстановление выполнено на площади 2,4 тыс. га, приобретена техника и оборудование для проведения лесовосстановления и тушения лесных пожаров на общую сумму более 12 млн. рублей, а всего за время действия нацпроекта закуплено 46 единиц техники на сумму свыше 104 млн. рублей. В ближайшие годы мы ставим задачу выйти на стопроцентное восполнение лесов, значительно сократить потери в результате пожаров и незаконной вырубки, внедрить механизмы рационального управления и цифровизации отрасли».



Этот летний сезон выдался для Приволжского федерального округа непростым, в том числе в связи с крупным лесным пожаром на территории государственного заповедника имени Смидовича.



«Пожароопасный сезон проходил напряженно, на уровне 2010 года, в заповеднике – еще сложнее, потому что после пожаров в 2010 году мы оставили себе мину замедленного действия в виде горельников, которые очень серьезно осложнили нам ситуацию, - отметил заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Игорь Паньшин. – В ходе сегодняшнего совещания мы должны наметить пути решения. Органы власти Мордовии и Нижегородской области, Минприроды, ЗАТО «Саров» с привлечением научного сообщества должны разработать комплекс мер, которые позволят нам не допускать таких проблем в дальнейшем».



Было подчеркнуто, что эта задача может быть решена только при взаимодействии с федеральными органами власти, так как заповедник имеет статус особо охраняемой территории.