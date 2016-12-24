Сергей Конычев назначен Министром юстиции Республики Мордовия

Дело «Газконтроля»
На скамью подсудимых сядет один из сотрудников фирмы «газовщиков», наживавшихся на пожилых жителях Мордовии
Указом Главы Республики Мордовия от 23 ноября Сергей Конычев назначен на должность Министра юстиции Республики Мордовия.
Сергей Викторович родился в 1973 году в поселке Красный Дол Лямбирского района. В 1992 году окончил Саранский техникум электронных приборов, в 1997 году - Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева по специальности «Юриспруденция», в 2009 году - Волго-Вятскую академию государственной службы по специальности «Финансы и кредит».
Трудовую деятельность начал в 1997 году юрисконсультом Городской службы заказчика ЖКХ, в этом же году был назначен и.о. начальника юридического отдела.
В мае 1998 года принят на работу в Комитет по управлению муниципальным имуществом Саранска на должность начальника организационно-правового отдела. В октябре 2000 года утвержден на должность начальника юридического отдела, затем управления Администрации г. Саранска.
С 2006 по 2013 год - заместитель Главы Администрации г.о. Саранск - директор Департамента по правовым вопросам.
С мая 2013 года работал заместителем председателя Государственного комитета Республики Мордовия по делам юстиции.
В ноябре 2017 года назначен Министром юстиции Республики Мордовия. С февраля текущего года исполнял обязанности министра.
Награждён Почетной Грамотой Государственного Собрания Республики Мордовия, Почетной Грамотой Республики Мордовия.
Поделиться в соц. сетях:
На скамью подсудимых сядет один из сотрудников фирмы «газовщиков», наживавшихся на пожилых жителях Мордовии
Практически все недавно выявленные случаи заражения «короной» в республике - на счету опасной разновидности COVID-19
Двумя компонентами вакцины от коронавируса привито 69% взрослого населения Мордовии
Награды были вручены в 21 номинации
Бывший глава Рузаевского района Вячеслав Кормилицын попал под уголовное преследование
Глава Мордовии посетил первый в республике офис нового формата Сбера
В Саранске прошло заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением новой коронавирусной инфекции
К работе новый руковдитель ВУЗа приступит 11 ноября
В России могут ужесточить наказания за повторные нарушения водителями ПДД
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в открытии межрегионального форума «Пересвет»