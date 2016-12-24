Сергей Конычев назначен Министром юстиции Республики Мордовия

Указом Главы Республики Мордовия от 23 ноября Сергей Конычев назначен на должность Министра юстиции Республики Мордовия.

Сергей Викторович родился в 1973 году в поселке Красный Дол Лямбирского района. В 1992 году окончил Саранский техникум электронных приборов, в 1997 году - Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева по специальности «Юриспруденция», в 2009 году - Волго-Вятскую академию государственной службы по специальности «Финансы и кредит».

Трудовую деятельность начал в 1997 году юрисконсультом Городской службы заказчика ЖКХ, в этом же году был назначен и.о. начальника юридического отдела.

В мае 1998 года принят на работу в Комитет по управлению муниципальным имуществом Саранска на должность начальника организационно-правового отдела. В октябре 2000 года утвержден на должность начальника юридического отдела, затем управления Администрации г. Саранска.

С 2006 по 2013 год - заместитель Главы Администрации г.о. Саранск - директор Департамента по правовым вопросам.

С мая 2013 года работал заместителем председателя Государственного комитета Республики Мордовия по делам юстиции.

В ноябре 2017 года назначен Министром юстиции Республики Мордовия. С февраля текущего года исполнял обязанности министра.

Награждён Почетной Грамотой Государственного Собрания Республики Мордовия, Почетной Грамотой Республики Мордовия.