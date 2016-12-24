«Фокусник» с алкотестером попался и на взятках?

Репортер

Бывшего начальника отделения ГИБДД по Зубово-Полянскому району Александра Дурнова отправили в СИЗО

Ленинский суд Саранска по ходатайству следователя по особо важным делам отправил бывшего начальника отделения ГИБДД по Зубово-Полянскому району 58-летнего Александра Дурнова под стражу. Экс-полковник полиции подозревается в получении взяток от водителей. 

По данным суда, Александр Дурнов сейчас проживает в Москве и не работает. В этом году он уже выслушивал приговор за мошенничество и отделался условным сроком. Как выяснилось тогда в ходе судебного разбирательства, весной 2019 года полковник полиции проделывал обогатительные «фокусы» с алкотестером. Он останавливал на дороге водителей и приглашал их «дунуть в трубочку» для проверки на трезвость. Причем все эти процедуры проводились в салоне патрульного автомобиля и с применением алкотестера, не включенного в Государственный реестр средств измерений. «Подкрученный» приборчик услужливо показывал наличие алкогольных паров и позволял начальнику районной госавтоинспекции говорить об алкогольном опьянении у водителей. 

Но проблем с составлением протокола об административном правонарушении можно было избежать за весьма скромный «взнос» - от 3 до 10 тысяч рублей. Изобретательный сотрудник полиции таким образом «ошкурил» четырех водителей автотранспортных средств из разных регионов России, получив денежные средства в сумме 24 тысячи рублей. После передачи денег мнимые нарушители спокойно продолжали свой путь.

Так, Александр Дурнов тормознул на трассе «Ауди» с рязанскими номерами. Водитель иномарки тоже «дул в трубочку» в салоне патрульного автомобиля с известным результатом. 6 тысяч рублей, переданные гаишнику, решили все вопросы. Только вот дальнейшее развитие событий оказалось неожиданным. За рулем иномарки был генеральный директор коммерческой организации, прямиком отправившийся в отдел собственной безопасности МВД и рассказавший там о случившемся. Кстати, как сообщается, он управлял автомобилем в трезвом виде. Видимо, это обстоятельство и заставило его обратиться в полицию. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности сотрудников собственной безопасности МВД по РМ. В ходе следствия начальник районной госавтоинспекции был уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника. Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 50 тысяч рублей и лишением звания «полковник полиции».

Сейчас Дурнову инкриминируется получение взяток от водителей автотранспорта. С учетом того, что в доле был и его коллега по работе в районной Госавтоинспекции,  уголовные деяния имеют квалификацию - группой лиц по предварительному сговору. Всего в деле фигурируют несколько эпизодов на сумму свыше 66 тысяч рублей.

Задержанный 19 ноября 2021 года по подозрению во взяточничестве Александр Дурнов свою вину не признает. В этой связи он и его адвокат возражали против заключения под стражу. Но суд встал на сторону следствия – бывший  начальник районной ГИБДД отправится в СИЗО по 13 января 2022 года включительно.

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