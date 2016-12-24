«Фокусник» с алкотестером попался и на взятках?

Данные оперштаба
Двумя компонентами вакцины от коронавируса привито 69% взрослого населения Мордовии
Бывшего начальника отделения ГИБДД по Зубово-Полянскому району Александра Дурнова отправили в СИЗО
Ленинский суд Саранска по ходатайству следователя по особо важным делам отправил бывшего начальника отделения ГИБДД по Зубово-Полянскому району 58-летнего Александра Дурнова под стражу. Экс-полковник полиции подозревается в получении взяток от водителей.
По данным суда, Александр Дурнов сейчас проживает в Москве и не работает. В этом году он уже выслушивал приговор за мошенничество и отделался условным сроком. Как выяснилось тогда в ходе судебного разбирательства, весной 2019 года полковник полиции проделывал обогатительные «фокусы» с алкотестером. Он останавливал на дороге водителей и приглашал их «дунуть в трубочку» для проверки на трезвость. Причем все эти процедуры проводились в салоне патрульного автомобиля и с применением алкотестера, не включенного в Государственный реестр средств измерений. «Подкрученный» приборчик услужливо показывал наличие алкогольных паров и позволял начальнику районной госавтоинспекции говорить об алкогольном опьянении у водителей.
Но проблем с составлением протокола об административном правонарушении можно было избежать за весьма скромный «взнос» - от 3 до 10 тысяч рублей. Изобретательный сотрудник полиции таким образом «ошкурил» четырех водителей автотранспортных средств из разных регионов России, получив денежные средства в сумме 24 тысячи рублей. После передачи денег мнимые нарушители спокойно продолжали свой путь.
Так, Александр Дурнов тормознул на трассе «Ауди» с рязанскими номерами. Водитель иномарки тоже «дул в трубочку» в салоне патрульного автомобиля с известным результатом. 6 тысяч рублей, переданные гаишнику, решили все вопросы. Только вот дальнейшее развитие событий оказалось неожиданным. За рулем иномарки был генеральный директор коммерческой организации, прямиком отправившийся в отдел собственной безопасности МВД и рассказавший там о случившемся. Кстати, как сообщается, он управлял автомобилем в трезвом виде. Видимо, это обстоятельство и заставило его обратиться в полицию. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности сотрудников собственной безопасности МВД по РМ. В ходе следствия начальник районной госавтоинспекции был уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника. Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 50 тысяч рублей и лишением звания «полковник полиции».
Сейчас Дурнову инкриминируется получение взяток от водителей автотранспорта. С учетом того, что в доле был и его коллега по работе в районной Госавтоинспекции, уголовные деяния имеют квалификацию - группой лиц по предварительному сговору. Всего в деле фигурируют несколько эпизодов на сумму свыше 66 тысяч рублей.
Задержанный 19 ноября 2021 года по подозрению во взяточничестве Александр Дурнов свою вину не признает. В этой связи он и его адвокат возражали против заключения под стражу. Но суд встал на сторону следствия – бывший начальник районной ГИБДД отправится в СИЗО по 13 января 2022 года включительно.
Поделиться в соц. сетях:
Двумя компонентами вакцины от коронавируса привито 69% взрослого населения Мордовии
Задержан руководитель Торгово-промышленной палаты РМ Юрий Левашкин
В Саранске открылся временный пункт выдачи социальных карт с транспортным приложением
Глава Мордовии посетил первый в республике офис нового формата Сбера
В Мордовии представительницы цыганской народности попались на хищении более 200 тысяч рублей у пожилых женщин
Бывший глава Рузаевского района Вячеслав Кормилицын попал под уголовное преследование
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в открытии межрегионального форума «Пересвет»
Глава РМ Артём Здунов анонсировал ряд значимых назначений из числа участников кадрового проекта «Моя Мордовия»
Глава республики Артём Здунов поздравил работников сельского хозяйства Мордовии с профессиональным праздником
Студенты из Мордовии вышли в финал Всероссийского конкурса