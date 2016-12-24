Земельный надзор Росреестра на страже порядка

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За 9 месяцев 2021 года инспекторы земельного надзора Управления Росреестра по Республике Мордовия провели 1409 проверок соблюдения земельного законодательства юридическими лицами и гражданами, выявили 1152 нарушения закона и выдали 1035 предписаний об их устранении. 879 предписаний устранены нарушителями своевременно, 125 нарушителей были оштрафованы на 252 тысячи рублей.
«1 июля 2021 года вступил в силу федеральный закон о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации, в соответствии с которым Управление Росреестра по Республике Мордовия проводит разъяснительную работу по недопущению и предотвращению нарушений земельного законодательства Российской Федерации», – отметил заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Мордовия Сергей Емельянов.
С момента вступления закона в силу инспекторы провели 217 консультаций граждан и юридических лиц по интересующим их вопросам.
Ежемесячно Управление проводит горячие телефонные линии по государственному земельному надзору, ближайшие состоятся 3 декабря по номерам 8 (8342) 24-22-74, 8(8342) 24-24-49
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