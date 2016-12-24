В Мордовии начальника колонии заподозрили в вымогательстве взятки с заключенного

В Мордовии подозрение в вымогательстве взятки с заключенного пало не на какого-нибудь конвоира, а сразу на начальника колонии. Оперативники задержали 52-летнего начальника исправительной колонии № 17 УФСИН по РМ Владимира Денисова.

По имеющимся данным, Денисов «уговорил» одного из «подотчетных» сидельцев оснастить его служебный кабинет техникой. Разумеется, на безвозмездной для тюремного «босса» основе. Не желая себе лишних проблем, заключенный обратился к своим знакомым и друзьям на воле, которые по его поручению приобрели ЖК-телевизор, смартфон и цифровую ТВ-приставку – в общей сложности на 66 тысяч рублей.

Всю эту технику приятель зека доставил в кабинет начальника колонии. Но этот факт стремительной служебной «цифровизации» Владимира Денисова не ускользнул от внимания оперативниковУФСБ по РМ и сотрудников службы безопасности УФСИН. Офицера задержали и возбудили дело за вымогательство взятки. Статья за это сулит до двенадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

Насколько известно, представители следствия уже обратились в суд с ходатайством о заключении Владимира Денисова под стражу.