ОНФ совместно с Минэнерго и Минцифрой запустил горячую линию по социальной газификации

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Президент России Владимир Путин по итогам Послания ФС РФ в этом году поручил Правительству РФ обеспечить подведение газа до границ частных домовладений, которые ещё не подключены к газопроводам, но при этом расположены в газифицированных населённых пунктах без взимания средств с граждан.

В развитие этого поручения Правительство РФ 13.09.2021 приняло ключевые постановления, которые регулируют новый порядок технологического присоединения объектов капитального строительства к газораспределительной системе, в том числе и частного жилого фонда без взимания средств с граждан за подведение газа «до забора» их земельного участка.

Две недели назад, одновременно со вступлением этих постановлений в силу и ожидая высокий интерес граждан к новым правилам подключения к трубопроводному газу, ОНФ совместно с Минэнерго и Минцифрой запустил горячую линию по социальной газификации.

Работу горячей линии можно условно разделить на 2 основных направления – консультация, информирование граждан о новых правилах подключения к газу (этим занимаются непосредственно операторы колл-центра) и проработка более сложных, конкретных, требующих разбора индивидуальных ситуаций граждан, требующих привлечения специалистов профильных РОИВ и дополнительного времени на рассмотрение.

Основная масса проблем граждан по газификации имеет конструктивное решение и горячая линия ОНФ может помочь быстрее его найти. Для этого нужно всего лишь набрать бесплатный номер 8 (800) 200-34-11 и в цифровом меню выбрать 1.

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