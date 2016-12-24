Туристско-информационный центр возглавила победительница кадрового проекта «Моя Мордовия» Алина Безе

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Алина Владимировна Безе родилась в 1992 году в Рузаевке. В 2014 году окончила МГУ им. Н.П. Огарева по специальности «Экономист – менеджер. Экономика и управление на предприятии (в машиностроении)».

В период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года работала в дирекции города-организатора Саранска на Фестивале болельщиков ФИФА. 

Имеет опыт организации крупных деловых событий и мероприятий, в том числе бизнес-конференций и MICE-туризма (деловые поездки для предпринимателей за границей).

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