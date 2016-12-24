Артём Здунов: «Степан Эрьзя - это наша великая национальная гордость»

Глава Мордовии Артём Здунов 19 ноября приехал в музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи на торжественное открытие выставки мастера из собрания Русского музея. Стоит отметить, что в столицу Мордовии прибыли 27 из 31 работы скульптора, которые хранятся в музее Санкт-Петербурга.

Руководитель республики приветствовал ценителей искусства, собравшихся на открытии выставки, и отметил, что это знаковое культурное событие, приуроченное к 145-летию великого мастера, и уникальная возможность для жителей и гостей республики увидеть «петербургского» Эрьзю. «Феноменальное творчество скульптора поставило его в ряд выдающихся ваятелей XX столетия, - сказал Артём Здунов. - Крестьянский сын Степан Нефёдов, родившийся в мордовском селе Баево, взял псевдонимом имя своего народа и прославил его на весь мир. Эрьзя - это наша великая национальная гордость, его работы - душа этого музея, которые не оставляют равнодушными никого из гостей нашей республики!»

По видеосвязи собравшихся приветствовал генеральный директор Государственного Русского музея Владимир Гусев. Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество Мордовии и Русского музея и пожелал всем жителям и гостям республики обязательно воспользоваться редкой возможностью и познакомиться с «неизвестным» Эрьзей – художником мирового масштаба, родина которого – Мордовия.

Директор музея Людмила Нарбекова назвала приезд «петербургских» работ Эрьзи в Саранск событием эпохальным, напомнив, что воля художника была именно в том, чтобы все его произведения смогли быть достоянием Отечества и земляков.

Глава Мордовии вручил награды представителям творческой среды республики и совершил экскурсию по выставке. «Что мне особенно нравится в работах Эрьзи – в них есть жизнь, движение, от них веет историей», - поделился своими впечатлениями с журналистами Артём Здунов.

Выставка в музее Эрьзи будет работать до 9 января.