В Мордовии подпольные оружейники предстанут перед судом

Репортер

В суде Ардатовского района двое местных жителей 44-х и 24-х лет будут отвечать за незаконное изготовление оружия в своих «домашних мастерских».  Предприимчивые деятели на специальном оборудовании приводили охолощенные и сигнальные стволы в боевое состояние. Мужчинам предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям Уголовного Кодекса.

Операция по обезвреживанию двух нелегальных оружейных мастерских была проведена оперативниками УФСБ по РМ  во взаимодействии с коллегами по силовому блоку в  феврале этого года. В ходе обысков было изъято несколько единиц огнестрельного оружия - два пистолета Макарова, револьвер, изготовленный из сигнальных аналогов, нарезная винтовка, травматический пистолет, более 300 патронов различного калибра, основные части и инструменты для изготовления оружия, а также взрывчатые вещества. Также в руки силовиков попали детали и инструменты, при помощи которых непригодные для боевого применения образцы доводились до боевой кондиции.

Как установили сотрудники правоохранительных органов, умельцы намеревались в дальнейшем продавать свои смертоносные поделки. В ходе расследования выяснилось, что необходимые комплектующие для своей «работы» они подыскивали на просторах интернета и приобретали по сходной цене.

С учетом целого букета уголовных статей, мужчины рискуют надолго загреметь за решетку.

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