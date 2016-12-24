Суд в Саранске отправил адвоката под домашний арест за махинацию с липовой взяткой судье

Оперативный штаб ввел новые ограничения
Осенние каникулы в Мордовии начнутся 25 октября, на «удаленку» переводятся непривитые пожилые работники
Ленинский суд Саранска отправил под домашний арест 65-летнего адвоката Александра Чекушкина. Он погорел на махинации с липовой взяткой судье за мягкий приговор своему подзащитному.
Сотрудники УФСБ по РМ задержали Александра Чекушкина 15 ноября в ходе оперативного мероприятия. По данным следствия, адвокат представлял интересы клиента, которому вскоре предстоит ответить в суде за приобретение наркотиков без цели сбыта. По этой статье часто выносятся приговоры не связанные с лишением свободы – все-таки это не наркоторговля. Прекрасно зная о таких перспективах Чекушкин решил погреть руки на этом деле. Он убедил подзащитного, что его проверенные контакты в суде помогут решить все к «обоюдному удовлетворению». Нужно было только выделить 30 тысяч рублей для «подношения» судье – и легкое наказание обеспечено.
На самом деле адвокат не собирался никому ничего передавать, а все деньги планировал просто присвоить. Клиент согласился на это предложение, но после некоторых раздумий обратился в УФСБ по РМ. «Денежная» встреча Чекушкина и его подзащитного проходила уже под контролем оперативников спецслужбы. Как только адвокат взял деньги «на взятку», его задержали с поличным.
В суде Александр Чекушкин вину признал и был на два месяца отправлен под домашний арест по обвинению в покушении на мошенничество.
Поделиться в соц. сетях:
Осенние каникулы в Мордовии начнутся 25 октября, на «удаленку» переводятся непривитые пожилые работники
На конкурсе региональных брендов продуктов питания представлены четыре номинанта из Мордовии
«Черные рыболовы» добывали в Мордовии стерлядь под прикрытием полицейского
Практически все недавно выявленные случаи заражения «короной» в республике - на счету опасной разновидности COVID-19
Бывший глава Рузаевского района Вячеслав Кормилицын попал под уголовное преследование
Мордовия представила на защиту семь прорывных проектов развития региона
Задержан руководитель Торгово-промышленной палаты РМ Юрий Левашкин
Глава РМ Артём Здунов анонсировал ряд значимых назначений из числа участников кадрового проекта «Моя Мордовия»
В Мордовии вымогатели требовали от настоятеля церкви восемь миллионов рублей за пикантное видео
В Саранске открылся временный пункт выдачи социальных карт с транспортным приложением