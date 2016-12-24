Суд в Саранске отправил адвоката под домашний арест за махинацию с липовой взяткой судье

Ленинский суд Саранска отправил под домашний арест 65-летнего адвоката Александра Чекушкина. Он погорел на махинации с липовой взяткой судье за мягкий приговор своему подзащитному.

Сотрудники УФСБ по РМ задержали Александра Чекушкина 15 ноября в ходе оперативного мероприятия. По данным следствия, адвокат представлял интересы клиента, которому вскоре предстоит ответить в суде за приобретение наркотиков без цели сбыта. По этой статье часто выносятся приговоры не связанные с лишением свободы – все-таки это не наркоторговля. Прекрасно зная о таких перспективах Чекушкин решил погреть руки на этом деле. Он убедил подзащитного, что его проверенные контакты в суде помогут решить все к «обоюдному удовлетворению». Нужно было только выделить 30 тысяч рублей для «подношения» судье – и легкое наказание обеспечено.

На самом деле адвокат не собирался никому ничего передавать, а все деньги планировал просто присвоить. Клиент согласился на это предложение, но после некоторых раздумий обратился в УФСБ по РМ. «Денежная» встреча Чекушкина и его подзащитного проходила уже под контролем оперативников спецслужбы. Как только адвокат взял деньги «на взятку», его задержали с поличным.

В суде Александр Чекушкин вину признал и был на два месяца отправлен под домашний арест по обвинению в покушении на мошенничество.