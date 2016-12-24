В Мордовии пройдет Региональный кибертурнир РДШ по Dota 2 для школьников региона

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Школьники Мордовии примут участие в Региональном кибертурнире РДШ в период с ноября по декабрь 2021 года. Чемпионат представляет собой проведение серии турниров по компьютерному спорту среди обучающихся общеобразовательных организаций Республики Мордовия в возрасте от 12 лет.

Организаторами Чемпионата являются Министерство спорта и молодежной политики Республики Мордовия, Государственное бюджетное учреждение «Мордовский республиканский молодежный центр»,Мордовское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».Партнером Чемпионата является IT-Компания «Байтэкс», занимающаяся разработкой и тестированием игр для PC, VR, консолей и мобильных платформ.

Цель Чемпионата — создание условий для вовлечения обучающихся в позитивную деятельность посредством развития компьютерного спорта в системе общего образования.

Задачи Чемпионата повысить вовлеченность обучающихся Республики Мордовия в компьютерный спорт; сформировать у обучающихся лидерские качества, навыки командной работы и межличностного общения.

«Киберспорт у нас настолько набирает обороты, что многие школьники Мордовии знают новости этого направления, разбираются в технике игр и в курсе обо всех известных киберспортсменах России и мира. На самом деле, не для красного словца стыкуют такие вещи, как качество IT-кадров – тех самых людей, которые занимаются IT, которые занимаются Интернетом и т.д. и качество тех, кто умеет и любит играть в компьютерные игры и в киберспорт» - поделилась своим мнением о старте кибертурнира региональный координатор РДШ в Республике Мордовия Дарья Радайкина.

В сентябре 2020 года на открытом уроке активисты Российского движения школьников обратились к Президенту Российской Федерации с просьбой провести киберспортивный турнир для школьников всей страны. Владимир Путин идею школьников поддержал, и уже в октябре дали старт регистрации на первую в истории Всероссийскую киберспортивную лигу РДШ.В этом году был объявлен старт второго сезона Киберлиги РДШ. Повышенный интерес к этому направлению стал причиной проведения Регионального кибертурнира РДШ в Мордовии.

Все отборочные этапы Чемпионата пройдут в онлайн-режиме. Участники в течение месяца будут подключатся к единому порталу киберспортсменов, где поборются за выход в полуфинал. Финальные матчи турнира предварительно планируется провести 18-го декабря 2021 года по адресу: г. Саранск, ул. Советская, 105А (ООО «Байтекс»). Время начала будет сообщено дополнительно.

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