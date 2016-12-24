Сотрудники МВД по РМ фиксируют устремления мошенников нажиться на семейной трагедии

МВД по РМ в ходе мониторинга интернет-пространства выявлены публикации о сборе денежных средств якобы на лечение ребенка, пострадавшего при пожаре в селе Кемля в сентябре прошлого года.

В комментариях к материалу пользователи социальной сети сообщают о том, что в различных районах Мордовии и в Саранске неизвестные обращаются с просьбой оказать финансовую помощь семье из Ичалковского района, в доме которых во время пожара погибли трое детей, а один из малышей пострадал и в настоящий момент нуждается в реабилитации.

«Буквально три-четыре дня назад к нам приходила женщина плакала, просила денег якобы на операцию выжившему мальчику, - пишут пользователи соцсети. - Сказала, что в Москву надо ехать на лечение, а денег не хватает».

Сотрудники полиции рекомендуют гражданам быть бдительными при общении с незнакомыми людьми, которые пытаются нажиться на произошедшей трагедии. Семья, пострадавшая при пожаре, сбор денежных средств не осуществляет, по заверениям родственников пострадавшего ребенка, в настоящее время в каком-либо лечении он не нуждается. Насколько известно, погорельцам всем миром помогли купить квартиру.

В этой связи МВД по РМ указывает, что лица, представляющиеся родственниками и знакомыми пострадавшей от пожара семьи и собирающие для них деньги, являются мошенниками.