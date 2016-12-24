Студенты из Мордовии вышли в финал Всероссийского конкурса

Во всех федеральных округах страны завершились полуфиналы Всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В общей сложности в них приняло участие 10 000 студентов. В финал конкурса вышла 1 000 человек из 76 регионов России, в их числе два представителя Республики Мордовии. С 27 по 29 ноября 2021 года в Сочи они будут претендовать на главные награды «Твоего Хода».

На финал Всероссийского конкурса «Твой Ход» в Сочи отправятся студенты из 76 регионов России, в их числе два представителя Республики Мордовии. Это Анастасия Андронова из Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва и Марина Аверьянова из Мордовского государственного педагогического университета им. М. Е. Евсевьева.

На полуфинале Всероссийского конкурса «Твой Ход» студенты участвовали в деловых играх. Сначала с помощью специалистов ребята определяли роли, которые им предпочтительнее выполнять в коллективах, затем решали в группах поставленные задачи. За их работой наблюдали психологи, инструкторы, тренеры по обучению. Они оценивали то, как студенты проявили себя в групповых ролях, а также их поведенческую гибкость и открытость к новой информации. Каждый участник получил соответствующие баллы.

«Сегодня у студентов есть большой запрос на помощь в самоопределении, раскрытии своего потенциала, построении траектории развития и определении профессиональных предпочтений. «Твой Ход» старается дать ответы на все личные вызовы молодежи, постоянно подстраивая под это свою программу. Во время полуфиналов ребята учились определять свою роль в группе, которая для них наиболее естественна, кроме того участники повышали свою когнитивную гибкость, то есть готовность к работе в неопределенности и умение адаптироваться в меняющихся условиях, а это одни из главных компетенций современности. Сейчас все это пригодится участникам конкурса в общении с друзьями и единомышленниками, в будущем сможет сыграть важную роль в профессиональной среде», – отметила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

«Твой Ход» – это не предметная олимпиада, как мы привыкли, а конкурс по развитию навыков, которые пригодятся молодым ребятам в их взрослой жизни. Это не система тестирования или определение лучшего по профессии, а оценка жизненной позиции, интересов студентов, их социальной активности в своих университетах. Это поиск новых талантов в самых разных областях, экосистема для активных и неравнодушных ребят. В свой дебютный год «Твой Ход» стал одним из самых массовых проектов нашей платформы. В финале встретится 1000 лучших участников, которым предстоит показать, насколько они готовы менять среду вокруг себя, развивать свои сообщества и университеты», – сообщил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

Финал Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» пройдет 27-29 ноября 2021 года в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи. По его итогам будут названы 200 победителей, которые получат премии в размере 1 млн. рублей. Эти средства можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.

Многие активные участники конкурса «Твой Ход» будут приглашены на стажировки в крупнейшие компании России: ГМК «Норильский никель», ГК «Росатом», ОАО «РЖД».

Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» проходит в стране впервые. Его организаторами выступают АНО «Россия – страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тысяч студентов образовательных организаций высшего образования со всей страны.