Внесены масштабные поправки в закон о госрегистрации недвижимости

Оперативный штаб ввел новые ограничения
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Управление Росреестра по Республике Мордовия информирует: в 2021 году внесены многочисленные изменения в Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Так, с 28 октября 2021 года вступили в силу следующие поправки:
Сокращенные сроки
Договор долевого участия (ДДУ) со вторым и последующими дольщиками стали регистрировать быстрее: до 3 рабочих дней – при подаче электронного заявления; до 7 рабочих дней – при подаче бумажного заявления через МФЦ. Сроки регистрации первого ДДУ остались прежними – до 9 рабочих дней со дня поступления документов в МФЦ.
Выездной прием
Представление заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов посредством выездного приема осуществляется за плату. Выездной прием без взимания платы возможен для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, детей-инвалидов, инвалидов с детства I группы, инвалидов I и II групп при предъявлении ими соответствующих документов.
Возможность подачи документов через нотариуса
Нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи на заявлении, в течение двух рабочих дней со дня такого свидетельствования может направить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении указанное заявление и прилагаемые к нему документы в орган регистрации прав (исключение - когда заявителем выступает кадастровый инженер).
Регистрация машино-мест
Отменено ограничение максимальной площади машино-места. Ранее площадь машино-места в пределах установленных границ должна была соответствовать допустимым размерам.
Указанные изменения упрощают порядок проведения учетно-регистрационных действий с недвижимостью и направлены на повышение качества и доступности услуг Росреестра.
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