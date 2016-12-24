Внесены масштабные поправки в закон о госрегистрации недвижимости

Управление Росреестра по Республике Мордовия информирует: в 2021 году внесены многочисленные изменения в Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Так, с 28 октября 2021 года вступили в силу следующие поправки:

Сокращенные сроки

Договор долевого участия (ДДУ) со вторым и последующими дольщиками стали регистрировать быстрее: до 3 рабочих дней – при подаче электронного заявления; до 7 рабочих дней – при подаче бумажного заявления через МФЦ. Сроки регистрации первого ДДУ остались прежними – до 9 рабочих дней со дня поступления документов в МФЦ.

Выездной прием

Представление заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов посредством выездного приема осуществляется за плату. Выездной прием без взимания платы возможен для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, детей-инвалидов, инвалидов с детства I группы, инвалидов I и II групп при предъявлении ими соответствующих документов.

Возможность подачи документов через нотариуса

Нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи на заявлении, в течение двух рабочих дней со дня такого свидетельствования может направить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении указанное заявление и прилагаемые к нему документы в орган регистрации прав (исключение - когда заявителем выступает кадастровый инженер).

Регистрация машино-мест

Отменено ограничение максимальной площади машино-места. Ранее площадь машино-места в пределах установленных границ должна была соответствовать допустимым размерам.

Указанные изменения упрощают порядок проведения учетно-регистрационных действий с недвижимостью и направлены на повышение качества и доступности услуг Росреестра.