Глава Мордовии в Москве принял участие в обсуждении вопросов развития молодежной политики

Глава Мордовии Артём Здунов 16 ноября в Москве принял участие в стратегическом семинаре-совещании по приоритетным вопросам развития молодежной политики, который проводился совместно с комиссией Государственного Совета РФ. Участники обсудили первостепенные задачи в этой сфере и эффективность действующих механизмов поддержки.

Мордовия активно занимается вопросами молодежной политики. В регионе действует Совет по координации молодежных программ и поддержке молодежного движения при Главе республики, членами которого являются представители органов власти, вузов и учреждений СПО, руководители молодежных НКО.

«Молодежь - наш главный стратегический и кадровый ресурс. Мы стремимся дать максимум возможностей молодым людям для реализации их потенциала, воплощения в жизнь их бизнес-идей или общественных инициатив, - отметил Артём Здунов. - С этой целью в этом году при поддержке АНО «Россия – страна возможностей» проводился республиканский кадровый проект «Моя Мордовия». Он оказался невероятно востребованным. Для участия в нем зарегистрировались 6 047 человек из 56 регионов России и 5 зарубежных стран. В финал прошел 161 участник. Победителями стали 40 человек, из них 18 (45 %) – молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет. Все победители кадрового проекта включены в резерв управленческих кадров с возможностью дальнейшего выдвижения на руководящие должности в республиканских органах власти. Семь человек уже получили новые назначения».

В ходе обсуждения актуальных вопросов развития молодежной политики было отмечено, что сегодня для молодых людей особенно важен открытый диалог с властью, возможность коммуникации на различных площадках, в том числе и в сети Интернет.

Как стало известно, в конце ноября Мордовию посетит руководство Росмолодежи, чтобы обсудить на месте вопросы участия республики в федеральных программах и грантовых конкурсах молодежной направленности.