Глава Мордовии Артём Здунов вошёл в состав Государственного Совета России

В Мордовии бушует дельта-штамм коронавируса
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Президент России Владимир Путин в понедельник, 15 ноября, своим Указом включил в состав Государственного Совета Российской Федерации Главу Мордовии Артёма Здунова.
В мае 2021 года Глава республики возглавил рабочую группу по вопросам питания школьников комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Образование».
Государственный Совет Российской Федерации - это конституционный государственный орган, формируемый главой государства в целях обеспечения согласованной работы органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития страны. Он готовит предложения по общим направлениям регионального и муниципального развития, важнейшим вопросам государственного строительства и укрепления основ федерализма и местного самоуправления, а также по темам, касающимся взаимоотношений уровней публичной власти. Также Госсовет может содействовать разрешению разногласий между федеральными и региональными властями, обсуждать кадровую политику.
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